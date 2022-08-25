貓奴必收！威士忌坊攜手柘榴君 飛天貓月相禮盒傳祝福

今年是獨立裝瓶品牌威士忌坊（THE WHISKYFIND）創立8週年的時刻，在中秋團聚佳節之前，威士忌坊特別與藝術家柘榴君聯手合作，以「飛天貓細心製造珍貴的生命之水帶來祝福」為主題，首度呈獻「飛天貓月相」中秋限量版禮盒，內含一瓶200毫升蘇格蘭威士忌與一個專業威士忌聞香杯。

「飛天」是佛教給人世的祝福，在著名的敦煌莫高窟裡，滿是這樣充滿東方藝術的壁畫。對藝術家柘榴君來說，如果傳說中最崇高的生物是「飛天」，現實生活中最崇高的存在即是貓咪，而「飛天貓」就是現實生活中傳達祝福的調皮使者。數百年威士忌產業中，貓咪無疑是威士忌酒廠的守護神，因此威士忌坊品牌與藝術家柘榴君聯名推出「飛天貓典藏威士忌系列」，象徵威士忌的守護神帶著生命之水來到人世傳達祝福。

藝術家柘榴君，本名李啓哲，1984年生於台灣，於復興美工求學時受到中國美術及水墨畫啟發，潛心研究傳統佛教飛天題材，以「柘榴君」筆名發表圖文創作。2019年將學生時代著迷的敦煌「飛天」主題與「貓」結合，以敦煌石窟壁畫為藍圖，向來自印度、中亞及中國古典藝術致敬，開始飛天貓（Hitenneko）系列創作。

「今年是品牌創立八週年，透過飛天貓在天上觀察人間的森羅萬象，手持精緻小巧的蒸餾器，緩慢淬滴生命之水成象徵中秋圓滿的月相形狀，在悠悠夜色下，祝福大家健康幸福，共享天倫之樂。」威士忌坊創辦人Odin Chou表示：「為此我們特別挑選來自於斯貝賽區Glen Elgin威士忌，蘊含熱帶水果、烘焙麥芽與堅果的濃郁香氣，以及細膩甜美的奶油蜂蜜及果醬蛋糕；透過古老的蟲桶冷凝法保留下來細緻綿密的酒體，複雜的層次與優美的韻味，無不讓人流連忘返，中秋送禮盡顯品味。」

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