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流蘇與民俗風成亮點 Gianni Chiarini雪山曬包秀輕奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
具有動態魅力的流蘇與大地色系則是本季品牌DNA，除了帶來義式風格，也頗有波西米亞的異國想像。圖 / Gianni Chiarini提供（合成圖）
具有動態魅力的流蘇與大地色系則是本季品牌DNA，除了帶來義式風格，也頗有波西米亞的異國想像。圖 / Gianni Chiarini提供（合成圖）

就因為還未能盡情旅遊的時刻，遠方總帶來無限美好聯想。義大利輕奢包款Gianni Chiarini近日公佈了2022秋冬形象視覺，有別於傳統開闊的街道或城市風景，四款季節新包：Dua 2Way肩背包、Meg馬鞍肩背包、Helena流蘇馬鞍包與Eva手提斜背包，則在模特兒執持下登上閃耀的銀白雪景，也帶來極地高峰的美妙視野。

由設計師Gianni Chiarini創立的同名品牌源自南歐義大利，品牌主打源自托斯卡尼的皮革工藝製程，並以less is more為風格主張，強調兼具藝術風格與實用，新推薦的秋冬包款更多在20,000以內有找，瞄準追逐風格的聰明小資女、也對荷包友善。

全新秋冬包款形象視覺取景於高山雪景，讓人仿彿從鼻頭已聞到了冷冽、乾爽的空氣。而具有動態魅力的流蘇與大地色系則是本季品牌DNA，無論是硬挺或柔軟的皮革，多數加以民俗風刺繡或紋理肩帶，除了帶來義式風格，也頗有波西米亞的異國想像。

其中Dua 2Way肩背包以內側皮繩金屬扣環帶來兩種使用可能，同時內附皮革手拿包，一物多用，訂價17,200元；新款Meg馬鞍肩背包則「換」上了深棕配色的絨面皮革，展現沉穩個性，訂價14,200元；而Helena流蘇馬鞍包則為柔軟的絨面革拼接上了大量長流蘇，在每一次包款開闔或身體轉動之際，讓流蘇、個性與魅力、自然流露。

Meg馬鞍肩背包，14,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Meg馬鞍肩背包，14,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Dua 2Way肩背包，17,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Dua 2Way肩背包，17,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Eva手提斜背包，13,600元。圖 / Gianni Chiarini提供
Eva手提斜背包，13,600元。圖 / Gianni Chiarini提供
Helena流蘇馬鞍包，11,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Helena流蘇馬鞍包，11,200元。圖 / Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini近日公佈了2022秋冬形象視覺，四款季節新包在模特兒執持下登上閃耀的銀白雪景，也帶來極地高峰的美妙視野。圖 / Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini近日公佈了2022秋冬形象視覺，四款季節新包在模特兒執持下登上閃耀的銀白雪景，也帶來極地高峰的美妙視野。圖 / Gianni Chiarini提供

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