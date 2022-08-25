快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳姍儒露纖腰扮火辣上班族 剪綵AIGNER重返台北

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供

創立於1965年的德國皮革精品品牌AIGNER，之前因藍鐘集團結束代理退出台灣，今由義大文創產業股份有限公司重新代理，返回台灣時尚市場。繼2021年於高雄義享時尚廣場開設全台第一家專門店後，終於在台北遠東SOGO復興館開設AIGNER台北首家專門店，今（8月25）日開幕記者會，更邀請到女星吳姍儒出席剪綵。

吳姍儒難得穿上俐落褲裝，露出纖腰，搭配本季最亮眼的粉色ALONA包，大力稱讚包款設計始終不退流行，包包的上蓋還能整個打開來，是體貼使用者的設計巧思。「以往AIGNER給人的印象是比較帥氣幹練，待重新返回台灣之後在顏色線條上都更變得更柔和，甚至還出了小包！」吳姍儒對於ALONA包的弧形線條尤其讚不絕口，另一款胖胖水桶造型的ARIANA她也大力推薦，「提把還貼心加上cushion，提起來很Q！」

義大文創總經理魏麗慧表示，AIGNER每季共推出20個系列，約3到4種新色，6款新包，2022秋冬系列「Progress - 超越」系列更請到傳奇超模凱特摩絲示範演繹。本季主打色彩包括「星空藍」及吳姍儒拎的「幽蘭粉」等強烈及充滿活力的色彩與金屬色，搭配「楓糖棕」、「蘆葦綠」及「迷霧灰」等百搭的沈穩色調。包包與皮件都能硬挺而不死板、觸感舒適揹起來不軟塌，也是深受消費者喜愛的重要因素之一。

楓糖棕DELIA1包，26,500元。圖／義大文創產業提供
楓糖棕DELIA1包，26,500元。圖／義大文創產業提供
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供
星空藍CYBILL包，39,500元。圖／義大文創產業提供
星空藍CYBILL包，39,500元。圖／義大文創產業提供
吳姍儒拎的幽蘭粉ALONA包，25,500元。圖／義大文創產業提供
吳姍儒拎的幽蘭粉ALONA包，25,500元。圖／義大文創產業提供
（由左至右）AIGNER台北遠東SOGO復興店開幕剪綵儀式，義大文創董事長林俊昇、嘉賓吳姍儒、義大文創副董事長王香完、義大文創總經理魏麗慧。圖／義大文創產業提供
（由左至右）AIGNER台北遠東SOGO復興店開幕剪綵儀式，義大文創董事長林俊昇、嘉賓吳姍儒、義大文創副董事長王香完、義大文創總經理魏麗慧。圖／義大文創產業提供
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供
吳姍儒出席AIGNER台北首家專門店開幕。圖／義大文創產業提供
酒紅ARIANA包，22,500元。圖／義大文創產業提供
酒紅ARIANA包，22,500元。圖／義大文創產業提供
蘆葦綠DAISY包，22,500元。圖／義大文創產業提供
蘆葦綠DAISY包，22,500元。圖／義大文創產業提供

文創產業 義大

延伸閱讀

王心凌成「左臉女王」不是沒原因！韓星實測上相角度大不同　1動作辨別你哪邊臉好看

吳宗憲父女舊照無端被挖出 這舉動竟引來陸網筆戰

網友傻眼！ 正妹直播賣貨胸部走山 離奇畫面曝光

「小明星大跟班」歡慶父親節 吳姍儒突淚灑攝影棚

相關新聞

中秋禮選擇困難？ OL美食團盲測25家鳳梨酥結果曝：132年老店居冠

今年中秋節為國曆9月11日，已剩不到兩週時間，許多民眾正在苦惱該買哪樣伴手禮，其中鳳梨酥是不少人的選擇之一，有團隊就特別挑選了25家鳳梨酥名店進行盲測，並根據試吃結果依序排名，最後由一家百年餅店榮登冠軍，其餅皮和內餡皆獲得評審高度讚譽。

刮鬍的最佳夥伴！網友最推的6大刮鬍刀品牌是這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「刮鬍刀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大刮鬍刀品牌與五大選購因素。

快報名！口湖風物之旅海產呷免驚 可愛魚頭小包更搶手

雲林縣口湖鄉公所結合在地產業，9月9日在該鄉有「小日月潭」之稱的椬梧滯洪池舉辦口湖風物之旅，2千份文蛤海鮮粥呷免驚，還有...

林依晨也愛抗老保養神物！巴黎萊雅紫熨斗PRO濃度加倍

已經39歲、育有一女的林依晨，臉上卻看不出來歲月的痕跡，而近期她代言的保養品牌巴黎萊雅，推出全新紫熨斗PRO，其中將最有...

神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

這7款月餅太好玩！變桌遊、玩足球 還能擲骰算個命

中秋腳步愈來愈近，各家月餅比拚進入最後階段，此刻，除了月餅好看好吃之外，也要夠好玩，才能出線。以下整理今年最好玩的7款月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。