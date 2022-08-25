吳姍儒露纖腰扮火辣上班族 剪綵AIGNER重返台北

創立於1965年的德國皮革精品品牌AIGNER，之前因藍鐘集團結束代理退出台灣，今由義大文創產業股份有限公司重新代理，返回台灣時尚市場。繼2021年於高雄義享時尚廣場開設全台第一家專門店後，終於在台北遠東SOGO復興館開設AIGNER台北首家專門店，今（8月25）日開幕記者會，更邀請到女星吳姍儒出席剪綵。

吳姍儒難得穿上俐落褲裝，露出纖腰，搭配本季最亮眼的粉色ALONA包，大力稱讚包款設計始終不退流行，包包的上蓋還能整個打開來，是體貼使用者的設計巧思。「以往AIGNER給人的印象是比較帥氣幹練，待重新返回台灣之後在顏色線條上都更變得更柔和，甚至還出了小包！」吳姍儒對於ALONA包的弧形線條尤其讚不絕口，另一款胖胖水桶造型的ARIANA她也大力推薦，「提把還貼心加上cushion，提起來很Q！」