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搶攻中秋BBQ商機！PChome 24h購物推「網美懶人烤肉風」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至9月12日祭出「烤賞中秋」全站活動，主打「網美懶人烤肉」攻略包。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至9月12日祭出「烤賞中秋」全站活動，主打「網美懶人烤肉」攻略包。圖／PChome 24h購物提供

今年中秋節3天連假，烤肉周邊需求湧現，PChome 24h購物即日起至9月12日推出「烤賞中秋」全站活動，主打「網美懶人烤肉」攻略包，不論是宅家懶人烤、網美打卡烤、露營優雅烤都能輕鬆一站購足宅配送到家，更集結超過百款月餅禮盒。同時「99嗨購節」也於即日起開跑，特別推出「99特殺區」，精選全站熱銷夯品最低9元起，8月31日前下單指定商品抽百萬LINE POINTS，9月1日至9月30日下單指定品抽百萬P幣。

去年中秋節全台17縣市因宣布戶外禁烤令，預估今年中秋3天連假「宅家烤肉」需求將會持續延燒，另外也有部分民眾搶搭戶外露營風潮，選擇到郊區「戶外自烤」，帶動PChome 24購物烤肉用品買氣成長50%，關鍵字搜尋量更顯著提升，包含烤肉爐約成長35%、電烤盤／烤盤成長近20%，烤肉架、卡式爐等也登熱搜排行，隨著假期接近，中秋烤肉用具、生鮮食材及月餅禮盒買氣漸熱。

為滿足消費者烤肉全方面需求，PChome 24h購物今年推出「網美懶人烤肉」攻略包，主打外表視覺感十足的美型電烤盤、方便收納的簡易型多功能烤肉架、CP值爆棚的烤肉生鮮澎派組合，不僅出外或宅家都能輕鬆烤肉拍美照，更能將烤肉用品一次購足。。

PChome 24h購物推薦近期搜尋量暴增的「BRUNOＸ SOUSOU多功能電烤盤和風時尚輕量5件組」特價5,980元，包含電烤盤、陶瓷盤組、陶瓷迷你杯碟組、附蓋雙層不銹鋼隨手杯與大容量保冷袋；另外還有日系木質底座的「YAMADA日系陶瓷不沾多用電烤盤」特價2,990元，自動瀝出多餘油脂，方便清潔烤肉更有儀式感；適合多人聚餐的「KINYO麥飯石大面積電烤盤」特價1,080元，5段火力設計，最高可達240度高溫，可根據不同料理自由選擇。

針對戶外烤肉，PChome 24h購物主打適用大型烤肉PARTY的便攜型烤肉架，其中「豪華全配折疊不鏽鋼烤肉爐／烤肉架」輕易收納不占空間，限時下殺34折特價990元，現在買還送全配套組、烤盤；露營必備「妙管家琺瑯卡式爐＋方型厚烤盤烤肉達人組」除了可作為居家簡易瓦斯爐外，還可當作露營常備用品，特價899元。此外，近年大眾環保意識提升，站上還有以天然椰殼精選炭化壓製、燃盡時無剩餘殘渣的「炭火大師Pitmaster環保椰炭1.2KG 3入組」，以及採用衛生抗菌樹脂的「日本SOTO兩段式料理／烘焙用抗菌溫控瓦斯噴槍KC-700」，都是懶人烤肉的全新備品。

在中秋烤肉的生鮮食材方面，PChome 24h購物首推包含沙朗、紐約客、板腱燒烤片、骰子牛、和牛霜降、松板豬共10款的「豪華燒烤牛排／肉片10包組」特價1,490元；新鮮直送「華得水產明星魚牛龍蝦干貝烤肉10件組」特價1,999元；日本燒肉名店「敘敘苑頂級燒肉醬」特價299元。

滿足中秋送禮需求，PChome 24h購物今年集結超過百款月餅禮盒，主打「特色聯名」、「港式經典」、「排隊名店」等3大類別，除了老字號排隊伴手禮及經典名店月餅強勢熱賣，還有特殊口味、奢華月餅禮盒也躍升榜單內。包含再次與台灣服裝設計師詹朴跨界合作的聯名月餅「郭元益 X APUJAN FOR YOU－遙遠的你」特價1,350元、「郭元益 X APUJAN FOR YOU－訊號與雜訊」特價1,250元；「萬客什鍋 X 法布甜－麻油奶皇月餅X鳳梨酥聯名禮盒」特價639元；港式經典口味推薦香港人的口袋名單「望月流心奶黃月餅禮盒」，流心蛋黃搭配外層酥脆口感，PChome 24h購物獨家售價900元。

BRUNOＸSOUSOU多功能電烤盤和風時尚輕量5件組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價5,980元。圖／PChome 24h購物提供
BRUNOＸSOUSOU多功能電烤盤和風時尚輕量5件組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價5,980元。圖／PChome 24h購物提供
搶攻中秋連假商機，PChome 24h購物推「網美懶人烤肉風」 烤肉用品買氣增50%。圖／PChome 24h購物提供
搶攻中秋連假商機，PChome 24h購物推「網美懶人烤肉風」 烤肉用品買氣增50%。圖／PChome 24h購物提供
YAMADA日系陶瓷不沾多用電烤盤，PChome 24h購物即日起至9月12日特價2,990元。圖／PChome 24h購物提供
YAMADA日系陶瓷不沾多用電烤盤，PChome 24h購物即日起至9月12日特價2,990元。圖／PChome 24h購物提供
妙管家琺瑯卡式爐＋方型厚烤盤烤肉達人組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
妙管家琺瑯卡式爐＋方型厚烤盤烤肉達人組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
為滿足消費者烤肉全方面需求，PChome 24h購物今年推出「網美懶人烤肉」攻略包。圖／PChome 24h購物提供
為滿足消費者烤肉全方面需求，PChome 24h購物今年推出「網美懶人烤肉」攻略包。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出特色聯名、港式經典、排隊名店等百款月餅禮盒。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出特色聯名、港式經典、排隊名店等百款月餅禮盒。圖／PChome 24h購物提供
華得水產明星魚牛龍蝦干貝烤肉10件組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
華得水產明星魚牛龍蝦干貝烤肉10件組，PChome 24h購物即日起至9月12日特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出烤肉食材懶人包，澎湃生鮮多人組合直接送到家。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出烤肉食材懶人包，澎湃生鮮多人組合直接送到家。圖／PChome 24h購物提供

烤肉 中秋節

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