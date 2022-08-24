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珍妮佛羅培茲美炸白紗嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
另一套白色禮服中，深V開中空的造型，展現J.Lo努力維持的好身材。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine
另一套白色禮服中，深V開中空的造型，展現J.Lo努力維持的好身材。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）上周和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）完成婚禮，不僅兩人愛情長跑多年終修成正果，珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為造型的夢幻亮點。

有別於四大貴重寶石確實具保值、收藏價值，柔美的珍珠則以其和煦光芒別具氣勢。珍妮佛羅培茲的婚紗共有多組造型，其中一款為高領、荷葉邊長魚尾，登場時將如雪花或煙霧般夢幻，另一款削肩無袖則大膽開「深V」，進而展示珍妮佛羅培茲努力維持的好身材，第三款則看到珍妮佛羅培茲坐在盪鞦韆上，身上禮服以串珠造型，展現出多層次、圓潤的迷人珍珠風采。

在多套造型中，最搶眼的一套荷葉邊長魚尾中，珍妮佛羅培茲選擇以一組鑽石花卉裝飾的MIKIMOTO珍珠耳環造型，其珍珠為「南洋珠」、目測尺寸皆達約16-17mm。據了解，南洋珠以多變色彩頗受歐美人士喜愛，例如先前美國眾議院院長南希裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時便曾配戴一款南洋真珠項鍊。有別於一般珍珠以白色為主，主產地來自澳洲、菲律賓、馬來西亞等地養殖白蝶貝的「南洋珠」，形體更飽滿、尺寸也較大，一旦達13mm以上則多為收藏等級，而珍妮佛羅培茲配戴達16-17mm的兩款珠寶，推算價值多在七位數以上、堪稱收藏等級的頂級珠寶。

而台灣也有多款相似款的MIKIMOTO南洋珠珠寶，如一對Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環，使用18K白金鑲鑽石、南洋珠尺寸約12.5mm，訂價已上看219萬元；另有一款頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒，則鑲嵌鉑金與粉紅金搭配約13.7mm的南洋珍珠，訂價126萬元。想嘗試相對親民些選擇？另有搭配日本Akoya珍珠（約4.50-7.75mm）的Bloom Collection珍珠鑽戒，以18K白金搭配鑽石鑲嵌，訂價則為24萬7,000元。

除了夢幻長魚尾婚紗，珍妮佛羅培茲手上戒指與耳環都使用了MIKIMOTO的南洋珠且目測約16-17mm，單價推估至少七位數。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine
除了夢幻長魚尾婚紗，珍妮佛羅培茲手上戒指與耳環都使用了MIKIMOTO的南洋珠且目測約16-17mm，單價推估至少七位數。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine
Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列南洋珍珠鑽戒，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列南洋珍珠鑽戒，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine（合成圖）
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine（合成圖）
Bloom Collection珍珠鑽石耳環，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
Bloom Collection珍珠鑽石耳環，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的婚禮，以夢幻造型成為無數網友的熱議話題。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine
珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的婚禮，以夢幻造型成為無數網友的熱議話題。圖 / 翻攝自 ig @ voguemagazine

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