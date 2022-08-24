珍妮佛羅培茲美炸白紗嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）上周和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）完成婚禮，不僅兩人愛情長跑多年終修成正果，珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為造型的夢幻亮點。
有別於四大貴重寶石確實具保值、收藏價值，柔美的珍珠則以其和煦光芒別具氣勢。珍妮佛羅培茲的婚紗共有多組造型，其中一款為高領、荷葉邊長魚尾，登場時將如雪花或煙霧般夢幻，另一款削肩無袖則大膽開「深V」，進而展示珍妮佛羅培茲努力維持的好身材，第三款則看到珍妮佛羅培茲坐在盪鞦韆上，身上禮服以串珠造型，展現出多層次、圓潤的迷人珍珠風采。
在多套造型中，最搶眼的一套荷葉邊長魚尾中，珍妮佛羅培茲選擇以一組鑽石花卉裝飾的MIKIMOTO珍珠耳環造型，其珍珠為「南洋珠」、目測尺寸皆達約16-17mm。據了解，南洋珠以多變色彩頗受歐美人士喜愛，例如先前美國眾議院院長南希裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時便曾配戴一款南洋真珠項鍊。有別於一般珍珠以白色為主，主產地來自澳洲、菲律賓、馬來西亞等地養殖白蝶貝的「南洋珠」，形體更飽滿、尺寸也較大，一旦達13mm以上則多為收藏等級，而珍妮佛羅培茲配戴達16-17mm的兩款珠寶，推算價值多在七位數以上、堪稱收藏等級的頂級珠寶。
而台灣也有多款相似款的MIKIMOTO南洋珠珠寶，如一對Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環，使用18K白金鑲鑽石、南洋珠尺寸約12.5mm，訂價已上看219萬元；另有一款頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒，則鑲嵌鉑金與粉紅金搭配約13.7mm的南洋珍珠，訂價126萬元。想嘗試相對親民些選擇？另有搭配日本Akoya珍珠（約4.50-7.75mm）的Bloom Collection珍珠鑽戒，以18K白金搭配鑽石鑲嵌，訂價則為24萬7,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言