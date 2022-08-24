全國鹹酥雞嘉年華在高雄 陳其邁偕正妹發言人幫代言

高市觀光局暑假期間推出各式活動，本周末要大家抓住暑假的尾巴，推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，要讓饕客一站吃遍全國美味炸物。高市長陳其邁偕市府兩位正妹發言人張硯卿、周璟瑜拍攝宣傳片大口吃鹹酥雞，陳其邁手舉珍奶看著滿桌鹹酥雞說「小孩才做選擇，這些我全都要！」

鹽酥雞嘉年華8月27日、28日下午4點到晚上9點在高雄大遠百戶外追夢廣場舉行，將有近百店家到場。觀光局表示，活動當天現場將打造成70年代復古炸雞啤酒風，還有Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等活動。

觀光局長周玲妏表示，這次有全台各地最具代表性的國民美食鹹酥雞攤，兩日合計近百攤次，活動代言人鹹酥雞女神張文綺、聲林之王選手柯騰皓、朱禹豪和水晶魔幻師王聖榮等人也將到場同樂。打造一個充滿台灣特色風情的鹹酥雞嘉年華活動，為蓄勢待發的高雄國際觀光注入熱情活力。

觀光局進一步說明，為配合本活動70年代美式復古主題，包含老字號台灣啤酒、海尼根及可口可樂應邀出場，台啤更特別推出新口味「少年狼啤酒」帶給民眾「一口鹹酥雞，一口啤酒」的味蕾饗宴，享受港都獨有的「雞加酒」盛宴。現場也有鹽埕區奶茶一條街的小熊奶茶、時下年輕人最愛的龍家小巴氣泡飲等無酒精飲料及咖啡飲品。

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