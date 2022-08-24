快訊

「我的老闆」坐牢了：大馬前首相貪汙判刑12年

警語出驚人「他必須死」！陳文茜憶警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

大同曾想公開徵總經理 內部山頭林立使林郭勢力伺機再起？

日本和紙中秋禮 格蘭傑獻上長頸鹿日式限量禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭傑長頸鹿日式限量禮盒，即日起於指定通路開始販售，建議售價880元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑長頸鹿日式限量禮盒，即日起於指定通路開始販售，建議售價880元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋節是團圓的日子，格蘭傑特別引進以經典格蘭傑為主的長頸鹿日式限量禮盒，傳遞最真摯的祝福。其包裝融合格蘭傑最重要的品牌象徵——長頸鹿，以及日本細緻的紙藝設計，用特殊紙質印刷讓麒麟鹿（長頸鹿）的紋路更加活靈活現。禮盒搭配獨家限量聞香杯，透過正面鏤空設計，讓收禮者一眼就能接收到滿滿的心意。

長頸鹿看似是與威士忌毫無相關連的兩件事，但卻是成就格蘭傑酒廠源遠流長傳奇故事的關鍵元素之一。格蘭傑酒廠採用與成年長頸鹿一樣高度（5.14公尺）、也是全蘇格蘭最高的蒸餾器進行釀造，而這組名為高地之心的蒸餾器，造就格蘭傑獨一無二富含水果花香風味的優雅酒體，擁有無可比擬的滑順醇淨口感與清爽悠長的餘韻。

憑藉橡木工藝與專業技術聞名的格蘭傑，是國際烈酒大賽中獲獎的常客；其中此長頸鹿日式限量禮盒內的「經典格蘭傑（The Orignial）」不只是品牌暢銷酒款，更於2022年一舉拿下WWA 12年以下高地蘇格蘭威士忌類別冠軍。中秋佳節以充滿祝福寓意又體面的冠軍酒款 ——經典格蘭傑，搭配代表「契合」的極致日本和紙設計「格蘭傑長頸鹿日式限量禮盒」，作為表達心意的贈禮，讓至親好友都能品味當中的美意。

長頸鹿 中秋節

延伸閱讀

飛彈落入日本近海 專家：警告不要干預台灣問題

家樂福中秋烤肉季 烤肉神器＋百搭神物限時滿2千送2百

中秋節將近 台東社福機構秋節產品認購慘澹

台鐵中秋不加班喊卡 王國材鬆口氣 盼勞資理性協商子法

相關新聞

日本和紙中秋禮 格蘭傑獻上長頸鹿日式限量禮盒

中秋節是團圓的日子，格蘭傑特別引進以經典格蘭傑為主的長頸鹿日式限量禮盒，傳遞最真摯的祝福。其包裝融合格蘭傑最重要的品牌象...

安平美食魅力風華 金曲歌王謝銘祐彈唱戀戀大員

台南市安平區公所執行文化局社區營造「安平鄉土大家說」公民參與提案計畫票選，以舉辦安平特色展票數最高，美食是安平特色，今天...

萊爾富攜手台北霞海城隍廟 推「求姻緣樂團圓」聯名活動

每年農曆8月15日，除了是中秋節，同時也是月下老人的壽誕，因此民間流傳在中秋節這天拜月老更靈驗。萊爾富即日起至9月20日...

家樂福中秋烤肉季 烤肉神器＋百搭神物限時滿2千送2百

迎接中秋全民烤肉旺季，家樂福看準疫情之下居家烤肉的趨勢，網羅10款滿足各式需求的烤肉神器，讓民眾不管居家、戶外都能輕鬆烤...

誰說中秋只能送月餅？ 統一雞精品牌「心焙」也搶送禮

統一（1216）布局健康商機，今年推出「心焙」雞精品牌，近期因應中秋檔期，推出全新「尊榮紫」嶄新面貌，將於康是美首發上市...

米其林星光晚宴喝這款！慕赫攜手logy主廚田原諒悟獻美饌

美食饕客引頸期盼的《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南2022》，將於8月30日於台北文華東方酒店盛大舉行。慕赫（Mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。