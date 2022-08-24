日本和紙中秋禮 格蘭傑獻上長頸鹿日式限量禮盒

中秋節是團圓的日子，格蘭傑特別引進以經典格蘭傑為主的長頸鹿日式限量禮盒，傳遞最真摯的祝福。其包裝融合格蘭傑最重要的品牌象徵——長頸鹿，以及日本細緻的紙藝設計，用特殊紙質印刷讓麒麟鹿（長頸鹿）的紋路更加活靈活現。禮盒搭配獨家限量聞香杯，透過正面鏤空設計，讓收禮者一眼就能接收到滿滿的心意。

長頸鹿看似是與威士忌毫無相關連的兩件事，但卻是成就格蘭傑酒廠源遠流長傳奇故事的關鍵元素之一。格蘭傑酒廠採用與成年長頸鹿一樣高度（5.14公尺）、也是全蘇格蘭最高的蒸餾器進行釀造，而這組名為高地之心的蒸餾器，造就格蘭傑獨一無二富含水果花香風味的優雅酒體，擁有無可比擬的滑順醇淨口感與清爽悠長的餘韻。

憑藉橡木工藝與專業技術聞名的格蘭傑，是國際烈酒大賽中獲獎的常客；其中此長頸鹿日式限量禮盒內的「經典格蘭傑（The Orignial）」不只是品牌暢銷酒款，更於2022年一舉拿下WWA 12年以下高地蘇格蘭威士忌類別冠軍。中秋佳節以充滿祝福寓意又體面的冠軍酒款 ——經典格蘭傑，搭配代表「契合」的極致日本和紙設計「格蘭傑長頸鹿日式限量禮盒」，作為表達心意的贈禮，讓至親好友都能品味當中的美意。