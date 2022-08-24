安平美食魅力風華 金曲歌王謝銘祐彈唱戀戀大員
台南市安平區公所執行文化局社區營造「安平鄉土大家說」公民參與提案計畫票選，以舉辦安平特色展票數最高，美食是安平特色，今天由金曲歌王謝銘祐彈唱戀戀大員，為好味安平美食展揭幕，社區媽媽製作美味芋粿分享。
文化局副局長陳修程表示，台南建城已近4百年，目前90%來台南的遊客都是為吃而來，美食文化從台南開始，而美食之都在安平，這項活動是由下而上的文化力量，未來文化局會繼續協助這樣的活動與推廣。
安平區長蕭泰華說，這次的展覽展現了公私合作的精神，開幕活動結合平安社區發展協會，由平安里長蔡陳阿麗及理事長蔡玉芬共同規畫，使活動充滿熱鬧的氣氛，展覽以安平鄉土文化館為核心的在地社區特色美食，期待打造安平鄉土文化館及文化生活圈，安平區公所也將同步進行小旅行活動，帶領大家悠閒享受安平之美，品嘗安平舊聚落道地的美食。
「好味安平美食展」於安平鄉土文化館展出，邀請在地青年插畫家徐菀瑩參與策展，整體布佈置呈現安平蘊藏豐富美食，好吃好玩的資訊一網打盡，藉由活潑的手繪風格直接感染好玩安平的歡樂氣氛。
「那裡有好吃的，以在地的貓來帶路，不管是海味是甜味還是燒燙燙的好味、跟著走就沒錯的概念來設計。展期至明年2月28日。
布展期間也結合崑山科大學視訊傳播設計系陳子敬、吳品瑢與台南應用科技大學商品設計系陳佳玲等3名位實習生，設計祈願卡、扭蛋、紙模型及錄製影片來提升民眾與安平在地的互動性，讓展覽更為豐富。
安平是金曲歌王謝銘祐的外婆家，從小跟著長輩吃安平好味的記憶猶新，談起安平美食滔滔不絕，他也分享從安平王城坐船到市區的回憶。
安平鄉土文化館位於南市安平區觀音街64號，原為日治時期安平尋常小學校（現在的西門實驗小學）的校長宿舍，2007年由安平區公所接手管理。小而美的日式木構建築，搭配精緻的庭園造景，佇立巷弄之中，給予行路人一片寧靜和美的心靈角落。
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