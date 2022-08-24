萊爾富攜手台北霞海城隍廟 推「求姻緣樂團圓」聯名活動

每年農曆8月15日，除了是中秋節，同時也是月下老人的壽誕，因此民間流傳在中秋節這天拜月老更靈驗。萊爾富即日起至9月20日攜手「台北霞海城隍廟」推出一連串「求姻緣樂團圓」聯名活動，相關視覺更由霞海城隍廟操刀設計；同一期間萊爾富也推出愛心物資箱，消費者每認購一箱愛心物資箱，萊爾富再多贊助100元支持「台北霞海城隍廟送暖到遠鄉」計畫，拜月老同時兼做公益。

萊爾富與有最靈驗月老廟之稱的「台北霞海城隍廟」合作，即日起至9月20日打造一連串「求姻緣樂團圓」聯名活動，看好脫單及中秋商機，萊爾富整合線上線下資源，「抽抽樂」再度回歸，這次將優惠結合籤筒，抽優惠同時也抽姻緣籤，指定飲品、點心任2件最低0元起，且可累抽，購買任4件即抽2次，以此類推。

萊爾富9月20日前推出結合姻緣籤的抽抽樂活動，至門市購買指定冷藏飲品、冷藏點心任2件即可抽籤筒一次，最低折扣有機會抽中0元。籤筒內含天作之合、天長地久、心心相印、天賜良緣、心想事成等姻緣籤，幸運者若抽到「天作之合」籤，當筆購買的2件飲品或冷藏點心直接由萊爾富招待免費帶回家。

除門市抽獎外，Hi-Life VIP App也針對會員同步推出行動抽抽樂，免到店就能用手機先抽，會員每日可至App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽抽樂，指定冷藏飲品、冷藏點心任2件最低0元起，有機會抽中0元、5.9折、6.9折、7.9折、8.9折等優惠，結帳時出示優惠券即享折扣。