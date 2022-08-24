萊爾富攜手台北霞海城隍廟 推「求姻緣樂團圓」聯名活動
每年農曆8月15日，除了是中秋節，同時也是月下老人的壽誕，因此民間流傳在中秋節這天拜月老更靈驗。萊爾富即日起至9月20日攜手「台北霞海城隍廟」推出一連串「求姻緣樂團圓」聯名活動，相關視覺更由霞海城隍廟操刀設計；同一期間萊爾富也推出愛心物資箱，消費者每認購一箱愛心物資箱，萊爾富再多贊助100元支持「台北霞海城隍廟送暖到遠鄉」計畫，拜月老同時兼做公益。
萊爾富與有最靈驗月老廟之稱的「台北霞海城隍廟」合作，即日起至9月20日打造一連串「求姻緣樂團圓」聯名活動，看好脫單及中秋商機，萊爾富整合線上線下資源，「抽抽樂」再度回歸，這次將優惠結合籤筒，抽優惠同時也抽姻緣籤，指定飲品、點心任2件最低0元起，且可累抽，購買任4件即抽2次，以此類推。
萊爾富9月20日前推出結合姻緣籤的抽抽樂活動，至門市購買指定冷藏飲品、冷藏點心任2件即可抽籤筒一次，最低折扣有機會抽中0元。籤筒內含天作之合、天長地久、心心相印、天賜良緣、心想事成等姻緣籤，幸運者若抽到「天作之合」籤，當筆購買的2件飲品或冷藏點心直接由萊爾富招待免費帶回家。
除門市抽獎外，Hi-Life VIP App也針對會員同步推出行動抽抽樂，免到店就能用手機先抽，會員每日可至App內的「萊玩遊戲」頁面進行一次免費抽抽樂，指定冷藏飲品、冷藏點心任2件最低0元起，有機會抽中0元、5.9折、6.9折、7.9折、8.9折等優惠，結帳時出示優惠券即享折扣。
萊爾富除了攜手台北霞海城隍廟，同時也與大稻埕在地品牌、以及爆紅到國外的萬秀洗衣店合作，推出一系列姻緣小物，且都經過霞海城隍廟認證及過爐加持。9月20日前至萊爾富門市參與抽抽樂，即可以加價購方式入手，採預購方式，包括小花園鞋莊所製作的紅線口金包，加購價199元；搭配中國結及Q版月老刺繡圖騰的好符氣吊飾，加購價199元；還有甜作之盒月老專屬供品組，相傳月老愛吃甜食，供品組內含好運籤詩紙膠帶、限量時光棉布御守、四盒森永牛奶糖、真命甜子小抄等，加購價520元。另外還有超商獨家款，霞海城隍廟、印花樂與萬秀洗衣店共同推出的聯名月老牽線絹印組，象徵牽線賜良緣，內含刺繡、絹印工具組與基本圖素，還有萬秀洗衣店獨家圖騰，加購價520元。
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