家樂福中秋烤肉季 烤肉神器＋百搭神物限時滿2千送2百

迎接中秋全民烤肉旺季，家樂福看準疫情之下居家烤肉的趨勢，網羅10款滿足各式需求的烤肉神器，讓民眾不管居家、戶外都能輕鬆烤起來，還有飲品、蔬果、甜點3大類百搭神物全都備好，一次收服老中少各年齡層。

近年流行的免彎腰高腳烤肉架，家樂福首推H&K家居94烤不鏽鋼高腳烤肉架與妙管家不鏽鋼烤肉爐，可供6～8人使用，大氣又專業，不鏽鋼洗刷乾淨還可循環使用再戰明年中秋超環保；打算室內舒適烤的民眾，則不能錯過日本Iwatani綠武士瓦斯爐，3.3kw大火力，W型內外層防風設計，日式俐落風格外型帶出門露營也帥氣；近年受韓劇影響，韓式長型燒烤盤也大受歡迎，韓國製造鋁合金材質、一體成形好清洗，全台限量1,500個，另外還有超大面積烤盤的大家源油切電烤盤、SAMPO聲寶日式多功能料理鍋，一年四季都超實用。家樂福還貼心推出耐熱玻璃保鮮盒，全店消費不限金額可以99元加價購。