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家樂福中秋烤肉季 烤肉神器＋百搭神物限時滿2千送2百
迎接中秋全民烤肉旺季，家樂福看準疫情之下居家烤肉的趨勢，網羅10款滿足各式需求的烤肉神器，讓民眾不管居家、戶外都能輕鬆烤起來，還有飲品、蔬果、甜點3大類百搭神物全都備好，一次收服老中少各年齡層。
近年流行的免彎腰高腳烤肉架，家樂福首推H&K家居94烤不鏽鋼高腳烤肉架與妙管家不鏽鋼烤肉爐，可供6～8人使用，大氣又專業，不鏽鋼洗刷乾淨還可循環使用再戰明年中秋超環保；打算室內舒適烤的民眾，則不能錯過日本Iwatani綠武士瓦斯爐，3.3kw大火力，W型內外層防風設計，日式俐落風格外型帶出門露營也帥氣；近年受韓劇影響，韓式長型燒烤盤也大受歡迎，韓國製造鋁合金材質、一體成形好清洗，全台限量1,500個，另外還有超大面積烤盤的大家源油切電烤盤、SAMPO聲寶日式多功能料理鍋，一年四季都超實用。家樂福還貼心推出耐熱玻璃保鮮盒，全店消費不限金額可以99元加價購。
除了烤肉還有中秋禮數也不能少，家樂福推出禮好月圓特色商品，精選宜花東九宮格月餅禮盒，一次網羅綠島海王海草、宜蘭三星蔥、羅東肉焿番肉鬆、宜澤紅烏龍食材，盡享東部聯盟風味；還有經典的小潘鳳凰酥、台南佳里人氣名店金葡萄蛋黃酥禮盒，9月10日前會員現場購買或預購中秋目錄指定商品每滿2,000元送200元現金折價券，指定商品綁定家樂福錢包再送20倍點數。9月13日會員日於家樂福賣場內刷聯名卡/簽帳金融卡，單筆滿699元（含）以上還可以1元加購Anders Bylin設計「moz調味碟五件組」，全台限量33,000組，換完為止。
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