米其林星光晚宴喝這款！慕赫攜手logy主廚田原諒悟獻美饌

美食饕客引頸期盼的《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南2022》，將於8月30日於台北文華東方酒店盛大舉行。慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌對於蒸餾工藝的精準要求，打造出完美酒液深獲世界各地酩家們青睞，今年再度成為米其林官方合作夥伴。慕赫除了將於《2022米其林指南》發布會上頒發「米其林服務大獎」（The MICHELIN Guide Welcome and Service Award），也將於晚宴中與米其林星級餐廳主廚合作，以慕赫16年單一麥芽威士忌作為搭配晚宴珍饌的首選。

米其林指南作為餐飲界重要的指標，從餐廳評級、食材品質到烹飪技巧的駕馭能力，都受到業界領導者、美食愛好者及全球主廚們的關注。2022年米其林星級評鑑更是擴大臺北、臺中評鑑範圍，南向探索加入兩座美食之城——台南與高雄，讓世界看見豐富的台灣飲食魅力。

受人矚目的星光晚宴則邀請米其林星級主廚聯手演繹呈現精緻菜色，慕赫也將與logy主廚田原諒悟共襄盛舉，推出慕赫16年單一麥芽威士忌的合作餐點，為今年的《米其林指南》晚宴增添亮點。

擁有卓越口感的慕赫是餐酒搭配的最佳選擇，不論各國料理或是各種餐飲風格都能為彼此畫龍點睛，尤其肉類料理。慕赫因其細緻的2.81蒸餾工藝而極富盛名，成就了酒液「豐富的層次感」與「獨一無二的肉脂味」，蘊含的迷人鮮甜風味被蘇格蘭調酒師視為創作的秘密武器。而米其林指南秉持公正嚴謹的評鑑標準，在選擇威士忌合作夥伴時亦不例外，體現如出一轍對於餐點和細節的重視。慕赫的傳奇蒸餾工藝和無法複製的醇順味道，深受米其林指南青睞，再度成為米其林官方威士忌合作夥伴，展現慕赫單一麥芽威士忌的不凡卓越。

此外，《米其林指南》從2021年新增了「米其林服務大獎」，鼓勵在餐廳中展現卓越服務的個人，肯定其專業的服務與表現。慕赫單一麥芽威士與米其林共同體現對於細節的執著，去年頒發首屆「米其林服務大獎」，今年亦將再度頒獎，表彰面對形形色色賓客，依然能克服壓力呈現頂級服務的傑出個人，更證明該餐廳在提供餐點的同時，也不妥協於服務細節的精準苛求。