禮盒過度包裝華而不實 台南市罰3件化妝品類最多

佳節一到，各式應景禮盒就紛紛上市，台南市環保局一年多來在各節慶期間共稽1495件禮盒產品，其中3件禮盒包裝比例超過環保署公告的包裝禮盒體積比值，已依違反資源再利用法，分別處以3萬元罰鍰。

環保局表示，市面上有些禮盒包裝華麗、大氣澎湃，但去掉層層包裝後，內容物卻略顯空虛，也產生許多一次性垃圾。局長謝世傑建議挑選包裝比例恰到好處的禮盒，表達心意也兼顧環保。

謝世傑說，台南市環保局依環保署公告的禮盒包裝規範，從去年到今年在各節慶期間，對糕餅、化妝品、酒品、加工食品、電腦程式著作光碟等5種禮盒展開稽查。超出規範的禮盒共3件，2件為化妝品類的香水禮盒、面膜禮盒，1件為食品的蜜餞禮盒。

環保署公告的禮盒包裝規範，禮盒包裝體積比值必須在1以下 (外包裝體積與內容物體積，不能超過1)，以及糕餅、光碟的包裝層數最多3層。化妝品、酒品、加工食品最多2層。

最容易違規的項目是禮盒包裝體積比值，以遭罰的違規香水禮盒而言，外盒尺寸25公分X 20公分X 7.6公分。內有2瓶香水，尺寸分別為4.6公分X3.5公分X12.9公分及2.2公分X1.7公分X5.9公分。

環保局提醒業者，製造、販售禮盒產品時應謹慎注意相關法令規範，也可到環保署一次用產品減量宣導網站進行線上試算，網址：https://reurl.cc/pMLZld 。