快訊

「我的老闆」坐牢了：大馬前首相貪汙判刑12年

警語出驚人「他必須死」！陳文茜憶警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

大同曾想公開徵總經理 內部山頭林立使林郭勢力伺機再起？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮盒過度包裝華而不實 台南市罰3件化妝品類最多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強禮盒稽查，禮盒包裝比例超過環保署公告的包裝禮盒體積比值就要被罰。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局加強禮盒稽查，禮盒包裝比例超過環保署公告的包裝禮盒體積比值就要被罰。記者鄭惠仁／翻攝

佳節一到，各式應景禮盒就紛紛上市，台南市環保局一年多來在各節慶期間共稽1495件禮盒產品，其中3件禮盒包裝比例超過環保署公告的包裝禮盒體積比值，已依違反資源再利用法，分別處以3萬元罰鍰。

環保局表示，市面上有些禮盒包裝華麗、大氣澎湃，但去掉層層包裝後，內容物卻略顯空虛，也產生許多一次性垃圾。局長謝世傑建議挑選包裝比例恰到好處的禮盒，表達心意也兼顧環保。

謝世傑說，台南市環保局依環保署公告的禮盒包裝規範，從去年到今年在各節慶期間，對糕餅、化妝品、酒品、加工食品、電腦程式著作光碟等5種禮盒展開稽查。超出規範的禮盒共3件，2件為化妝品類的香水禮盒、面膜禮盒，1件為食品的蜜餞禮盒。

環保署公告的禮盒包裝規範，禮盒包裝體積比值必須在1以下 (外包裝體積與內容物體積，不能超過1)，以及糕餅、光碟的包裝層數最多3層。化妝品、酒品、加工食品最多2層。

最容易違規的項目是禮盒包裝體積比值，以遭罰的違規香水禮盒而言，外盒尺寸25公分X 20公分X 7.6公分。內有2瓶香水，尺寸分別為4.6公分X3.5公分X12.9公分及2.2公分X1.7公分X5.9公分。

環保局提醒業者，製造、販售禮盒產品時應謹慎注意相關法令規範，也可到環保署一次用產品減量宣導網站進行線上試算，網址：https://reurl.cc/pMLZld

環保署

延伸閱讀

林口山區遭挖大洞非法燃燒 突破小黑心防破獲非法業者

公民時事題／淘汰舊機車換電動車獲碳權 最高每輛兩千

選舉倒數不到百日 屏縣環保局提醒選舉廣告物需經核准

基進黨到國民黨外電桿貼「賣台近了」 嘉市環保局要罰

相關新聞

日本和紙中秋禮 格蘭傑獻上長頸鹿日式限量禮盒

中秋節是團圓的日子，格蘭傑特別引進以經典格蘭傑為主的長頸鹿日式限量禮盒，傳遞最真摯的祝福。其包裝融合格蘭傑最重要的品牌象...

安平美食魅力風華 金曲歌王謝銘祐彈唱戀戀大員

台南市安平區公所執行文化局社區營造「安平鄉土大家說」公民參與提案計畫票選，以舉辦安平特色展票數最高，美食是安平特色，今天...

萊爾富攜手台北霞海城隍廟 推「求姻緣樂團圓」聯名活動

每年農曆8月15日，除了是中秋節，同時也是月下老人的壽誕，因此民間流傳在中秋節這天拜月老更靈驗。萊爾富即日起至9月20日...

家樂福中秋烤肉季 烤肉神器＋百搭神物限時滿2千送2百

迎接中秋全民烤肉旺季，家樂福看準疫情之下居家烤肉的趨勢，網羅10款滿足各式需求的烤肉神器，讓民眾不管居家、戶外都能輕鬆烤...

誰說中秋只能送月餅？ 統一雞精品牌「心焙」也搶送禮

統一（1216）布局健康商機，今年推出「心焙」雞精品牌，近期因應中秋檔期，推出全新「尊榮紫」嶄新面貌，將於康是美首發上市...

米其林星光晚宴喝這款！慕赫攜手logy主廚田原諒悟獻美饌

美食饕客引頸期盼的《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南2022》，將於8月30日於台北文華東方酒店盛大舉行。慕赫（Mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。