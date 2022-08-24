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中秋節將近 台東社福機構秋節產品認購慘澹

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受到疫情及原物料上漲影響，台東社福機構中秋產品認購慘淡，其中私立牧心智能發展中心推出中秋節月餅禮盒認購，目前只有300盒，距2000盒目標有很大差距。記者尤聰光／攝影
受到疫情及原物料上漲影響，台東社福機構中秋產品認購慘淡，其中私立牧心智能發展中心推出中秋節月餅禮盒認購，目前只有300盒，距2000盒目標有很大差距。記者尤聰光／攝影

受到疫情及原物料上漲影響，台東社福機構中秋產品認購慘澹，其中私立牧心智能發展中心推出中秋節月餅禮盒認購，目前只有300盒，距2000盒目標有很大差距。另創世植物人台東院的文旦柚認購也只有1000斤左右，盼能幫助度難關。

牧心智能發展中心表示，「今年慘況是雪上加霜。」今年不僅有疫情影響，原物料上漲更是很大衝擊，中秋月餅的製作，包括奶油、麵粉、蛋黃及牛奶等，幾乎都漲了2至5成不等，成本增加，訂單卻少之又少，恐影響到營運。

牧心每年中秋節都會推出中秋月餅禮盒，由庇護工廠夥伴製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少政府機關和民間企業訂購，不過，今年開放2000盒認購以來，至今只有300盒，眼看中秋快到，讓牧心面臨困境。

另創世植物人台東院表示，今年中秋文旦柚的認購也不理想，原本從4月推出的認購3000斤活動，目前也只有1000斤左右的認購，往年都有一間企業直接包購，但疫情及全球經濟衰退影響，企業營收大減，今年就沒訂購了。

據了解，去年疫情影響開始，台東社福機構捐款大幅縮水，平均少了一半以上，牧心今年只有2成多的捐款，創世台東院也只有4成不到，原本期待疫情趨緩中秋認購會有好轉彌補缺口，未料，又遇原物料上漲，降低認購意願，盼大家能幫幫忙。

中秋節 疫情 台東

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