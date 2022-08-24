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超越半世紀的經典風格再現！Grand Seiko紀念腕表彰顯實用美學極致

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
台灣精工總經理藤田安城（左）與王柏傑一同演繹Grand Seiko 44GS獨特的日式美學風格。圖／SEIKO提供
台灣精工總經理藤田安城（左）與王柏傑一同演繹Grand Seiko 44GS獨特的日式美學風格。圖／SEIKO提供

走過60個年頭，依舊受到表迷愛戴的Grand Seiko，其招牌風格在推出了「44GS」表款後就被確立。洗鍊又簡潔的線條，無論時代的喜好如何變化，都能佔有一席之地。今年則逢44GS誕生55周年，於是Grand Seiko便從信州山區深秋夜空滿月的迷人景致獲得啟發，打造了全新限量紀念腕表

什麼是44GS特色？簡單來說，它反映了Grand Seiko的核心：精準、美觀、易於判讀、便於使用。所以，像是雙倍寬度的12點刻度標示，可以讓使用者簡便地判讀時間； 多刻面矩形標示與時針、分針，都是能在微光的環境中，讓配戴者依舊能清楚當下時間。同時曲線型邊線的表殼，既美觀簡潔輪廓使整體印象顯得較為柔和，Grand Seiko透過了44GS來展現日本人對追求實用美學的極致精神。因此，55周年紀念表款，便是依循上述的概念而設，同時引用江戶時代詩人與謝蕪村描繪深秋夜空月色洒落景致的俳句，藉由深藍色表盤，來傳遞「月天心」充滿禪意的意象。而表款的分針、秒針尖端向邊緣微微彎曲，是以手動彎折的針尖方式，藉以提高易讀性。兒語與原版44GS相同的拱型鏡面輪廓則是採用箱型藍寶石玻璃表鏡，能降低厚度 外，也讓配戴手感更舒適。

逢44GS誕生55周年，於是Grand Seiko便從信州山區深秋夜空滿月的迷人景致獲得啟發，打造了全新限量紀念腕表。圖／SEIKO提供
逢44GS誕生55周年，於是Grand Seiko便從信州山區深秋夜空滿月的迷人景致獲得啟發，打造了全新限量紀念腕表。圖／SEIKO提供

不僅有限量紀念腕表，Grand Seiko同時還推出了兩款同樣採用經典44GS殼形，並搭載了手上鍊機芯，分別呈現銀色與褐色面盤的款式。也正因為如此，品牌得以用36.5毫米的表徑，來重新詮釋經典造型，這也是Grand Seiko目前尺寸最小的44GS腕表。不過即使尺寸較小，但仍具備了所有招牌元素，還特別在表殼上分別以Zaratsu超鏡面研磨拋光和髮絲紋打磨，營造豐富的光影變化，以最純粹的形式呈現44GS的美學。

Grand Seiko「44GS」55周年表款，面盤設計透過光影變化呈現出多變的太陽放射紋路。圖／SEIKO提供
Grand Seiko「44GS」55周年表款，面盤設計透過光影變化呈現出多變的太陽放射紋路。圖／SEIKO提供

男星王柏傑受邀詮釋Grand Seiko Spring Drive「月天心」限量表款。圖／SEIKO提供
男星王柏傑受邀詮釋Grand Seiko Spring Drive「月天心」限量表款。圖／SEIKO提供

王柏傑表示手表是身份的象徵，同時也是個人特質的展演。圖／SEIKO提供
王柏傑表示手表是身份的象徵，同時也是個人特質的展演。圖／SEIKO提供

Grand Seiko「44GS」55周年限定SBGY009表款，精鋼表殼，搭載9R31 Spring Drive機芯，全球限量1,500只，約23萬5,000元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko「44GS」55周年限定SBGY009表款，精鋼表殼，搭載9R31 Spring Drive機芯，全球限量1,500只，約23萬5,000元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko「44GS」55周年SBGW291表款，精鋼表殼，約15萬元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko「44GS」55周年SBGW291表款，精鋼表殼，約15萬元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko「44GS」55周年SBGW293表款，精鋼表殼，約15萬元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko「44GS」55周年SBGW293表款，精鋼表殼，約15萬元。圖／SEIKO提供

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