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浪琴攜手林柏宏「有故事的人。有故事的表」 影片將上線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏在影片中與專業鐘表雜誌、城邦國際名表總編輯劉必祥（右）對談，並分享對於時間與「先行者」的意義。圖 / Longines提供
林柏宏在影片中與專業鐘表雜誌、城邦國際名表總編輯劉必祥（右）對談，並分享對於時間與「先行者」的意義。圖 / Longines提供

每個人都喜歡故事，因為故事有轉折、有意義、讓我們看見了不曾理解的世界另一面。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）預告將在8月25日推出全新形象影片「有故事的人。有故事的表」，除邀請品牌好友林柏宏配戴上浪琴先行者系列Zulu Time腕表入鏡，更暢談「時間」是如何賦予了生活意義、也讓他成為一個「有故事的人」。

林柏宏過去曾演出多部電影表現亮眼，加上帥氣造型近年並頻頻有新作亮相。本次他在影片中與專業鐘表雜誌、城邦國際名表總編輯劉必祥對談，兩人都戴上了Zulu Time腕表，並交流對「先行者」的定義。林柏宏也對自己在歌手、演員或金馬獎典禮主持人間的身分切換進而表示：「面對未知，我總是全力以赴，期許以先行者的開創精神面對所有挑戰！」

兩人在對談時所戴上的先行者（Spirit）系列Zulu Time腕表，所謂的「Zulu Time」是1930年代航空與軍事領域對於世界標準時間的專有名詞，而2022推出的Zulu Time世界時區腕表並具第二地時間指針，因此可快速辨讀世界另一處的正確時刻。表款運用了具備矽游絲的L844.4自動上鍊機芯，並並通過瑞士天文台認證，有有黑色、綠色、藍色三種面盤，各自搭配精鋼或皮表帶，風格造型多元自由。

而「有故事的人．有故事的錶」影片也將在明日、8月25日（四）晚間八點於Longines浪琴表台灣官方Facebook 臉書粉絲團首播，亦可點入下方網短址：https://bit.ly/3cbAs2e，上線收看。

Longines先行者系列Zulu Time世界時間腕表。圖 / Longines提供
Longines先行者系列Zulu Time世界時間腕表。圖 / Longines提供
表款後底蓋並刻有品牌經典的雙翼沙漏標誌。圖 / Longines提供
表款後底蓋並刻有品牌經典的雙翼沙漏標誌。圖 / Longines提供
林柏宏過去曾演出多部電影表現亮眼，加上帥氣造型近年並頻頻有新作亮相。圖 / Longines提供
林柏宏過去曾演出多部電影表現亮眼，加上帥氣造型近年並頻頻有新作亮相。圖 / Longines提供
黑色面盤上五顆星的標誌，象徵浪琴對精密、高品質的追求。圖 / Longines提供
黑色面盤上五顆星的標誌，象徵浪琴對精密、高品質的追求。圖 / Longines提供
林柏宏配戴上浪琴先行者系列Zulu Time腕表入鏡，更暢談「時間」是如何賦予了生活意義、也讓他成為一個「有故事的人」。圖 / Longines提供
林柏宏配戴上浪琴先行者系列Zulu Time腕表入鏡，更暢談「時間」是如何賦予了生活意義、也讓他成為一個「有故事的人」。圖 / Longines提供

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