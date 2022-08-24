浪琴攜手林柏宏「有故事的人。有故事的表」 影片將上線

每個人都喜歡故事，因為故事有轉折、有意義、讓我們看見了不曾理解的世界另一面。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）預告將在8月25日推出全新形象影片「有故事的人。有故事的表」，除邀請品牌好友林柏宏配戴上浪琴先行者系列Zulu Time腕表入鏡，更暢談「時間」是如何賦予了生活意義、也讓他成為一個「有故事的人」。

林柏宏過去曾演出多部電影表現亮眼，加上帥氣造型近年並頻頻有新作亮相。本次他在影片中與專業鐘表雜誌、城邦國際名表總編輯劉必祥對談，兩人都戴上了Zulu Time腕表，並交流對「先行者」的定義。林柏宏也對自己在歌手、演員或金馬獎典禮主持人間的身分切換進而表示：「面對未知，我總是全力以赴，期許以先行者的開創精神面對所有挑戰！」

兩人在對談時所戴上的先行者（Spirit）系列Zulu Time腕表，所謂的「Zulu Time」是1930年代航空與軍事領域對於世界標準時間的專有名詞，而2022推出的Zulu Time世界時區腕表並具第二地時間指針，因此可快速辨讀世界另一處的正確時刻。表款運用了具備矽游絲的L844.4自動上鍊機芯，並並通過瑞士天文台認證，有有黑色、綠色、藍色三種面盤，各自搭配精鋼或皮表帶，風格造型多元自由。