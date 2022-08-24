只賣5天！頂呱呱「辣味一斤雞」回歸 加碼抽電動機車

頂呱呱「辣味一斤雞」回來了！不定時快閃推出的辣味一斤雞，即將於8月24日限時回歸，讓民眾一次可以享受600公克的辣味雞塊，另外即日起購買頂呱呱指定產品，再送呱呱卡，有機會獲得電動機車、5,000元禮券等贈禮，還有100%機會獲得頂呱呱優惠券。

頂呱呱所推出的「辣味一斤雞」以獨門醃料帶來辛辣滋味，每份足重600g，門市價220元，外送價286元，限時於8月24日至8月28日供應，每人限購2份，每日售完為止。購買「辣味一斤雞」還可享有多款商品加購優惠。呱呱包原價60元，加購價45元；地瓜薯條原價60元，加購價35元；指定飲品原價35元，加購價25元。