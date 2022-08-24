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只賣5天！頂呱呱「辣味一斤雞」回歸 加碼抽電動機車

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「辣味一斤雞」每組重600公克，售價220元起。圖／頂呱呱提供
「辣味一斤雞」每組重600公克，售價220元起。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「辣味一斤雞」回來了！不定時快閃推出的辣味一斤雞，即將於8月24日限時回歸，讓民眾一次可以享受600公克的辣味雞塊，另外即日起購買頂呱呱指定產品，再送呱呱卡，有機會獲得電動機車、5,000元禮券等贈禮，還有100%機會獲得頂呱呱優惠券。

頂呱呱所推出的「辣味一斤雞」以獨門醃料帶來辛辣滋味，每份足重600g，門市價220元，外送價286元，限時於8月24日至8月28日供應，每人限購2份，每日售完為止。購買「辣味一斤雞」還可享有多款商品加購優惠。呱呱包原價60元，加購價45元；地瓜薯條原價60元，加購價35元；指定飲品原價35元，加購價25元。

即日起至9月15日期間，只要到頂呱呱門市購買指定品項，就可獲得「可口可樂®瘋玩一夏」雙重好禮刮刮卡，超值套餐贈1張、派對組合餐贈2張。登錄序號即可參加抽獎，有機會獲得價值10萬元的電動機車、5,000元禮券、FUJIFILM拍立得等贈禮。另外每張都可刮出頂呱呱優惠券，包含買1送1、金額折抵等優惠，中獎率100%。

頂呱呱辣味一斤雞將於8月24日起，限時5天登場。圖／頂呱呱提供
頂呱呱辣味一斤雞將於8月24日起，限時5天登場。圖／頂呱呱提供

頂呱呱 電動機車

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