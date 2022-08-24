致敬波蜜果菜汁發明人 兩廳院「我是天王星」藝術出走

你可知道，「波蜜果菜汁」的發明人陳澄三其實是電影大亨，推出台灣第一部台語黑白有聲電影「薛平貴與王寶釧」，引發歌仔戲電影跟拍風潮。邁入第八年的「兩廳院藝術出走」，今年推出台式龐克搖滾歌舞戲「我是天王星」，便以這位跨域大亨陳澄三的故事為靈感，邀來楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀領銜主演，呈現台灣早期歌舞團的青春熱血時代故事。

「我是天王星」由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導與吳明倫編劇，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才、但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲「梁山伯與祝英台」拍成台語電影。一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三於1934年成立的「麥寮拱樂社」。拱樂社跨足歌仔戲、話劇、歌舞劇，是台灣灣戲劇發展史重要的里程碑。當時陳澄三看準電影市場商機，用他的拱樂社團員來擔綱演出「薛平貴與王寶釧」，帶動了歌仔戲電影跟拍風潮。

編劇吳明倫表示，劇中時代背景是歌仔戲仍然引領風騷而電影藝術蓄勢待發的年代，兩種藝術形式與娛樂文化互相競爭也彼此拉抬，「反應在世代的溝通上，同樣也有類似的衝擊與平衡。」她因此將夢想追尋、世代和解以及當時的文化現象並置。而陳澄三是「時代的能人」的代表，「如果能透過一齣戲讓觀眾重新尋找他的故事，便是功德無量」。

「我是天王星」將以「雙主演」進行，男主角樂天將由滅火器主唱楊大正與影視雙棲藝人黃鐙輝共同飾演，輪番展現個人魅力。

女主角則由金曲歌后江惠儀擔任，與三金得主蔡振南同台飆演技及大展歌喉，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如：林強《春風少年兄》、江蕙《甲你攬牢牢》、蔡振南《空笑夢》等。此外，也將呈現混搭變奏曲目，如滅火器《心內話》、《生活革命》以及茄子蛋 《愛情你比我想得更加偉大》等搖滾歌曲。同時邀請作曲家柯鈞元創作原創歌曲，改編台語經典流行歌曲與歌仔調，以龐克曲風做全新的詮釋。

「《我是天王星》就像一場精彩的流水席。」導演阮兆謙表示，明星陣容是特別主菜，阮劇團演員則是訓練精良的流水席工班，「讓觀眾享受一場如同南部風格澎湃誠情的流水席饗宴。」

「《藝術出走》希望把藝術的影響力從城市帶到鄉村，走到沒有走過的地方、讓沒有看過的人看到。」兩廳院藝術總監劉怡汝表示。2015年至今，藝術出走已累積5部作品，巡演14個縣市，吸引超過5萬名觀眾參與。去年因疫情影響，調整為線上播放，今年與野台經驗豐富、戰鬥力十足的阮劇團合作，回歸現場、並增加場次，挑戰橫跨7個縣市，邀請大家一起回味欣賞野台臨場感的體驗。