聽新聞
test
0:00 / 0:00
僅此一場！雅柏高雄烤肉大會 直接用泥煤烤起來
中秋前烤起來！以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏（Ardbeg），今年中秋首次南下，於高雄駁二藝術特區舉辦烤肉活動，歡迎大家8月27日一起「煤式」來烤肉，僅此一天，錯過不再，即日起於活動網頁（https://reurl.cc/bEEZl6）開放預購活動票券。
被愛好者暱稱為「阿貝」的雅柏，知道大家對於煙燻味覺強烈的愛意，這次活動的烤肉，不僅加入真正的泥煤進行直火燒烤，更搭配由Ardbeg三款不同酒款所調製而成的烤肉醬，讓烤肉的美味更上一層樓。
三款獨家客製烤肉醬分別為帶有菸草與咖啡風味，由Ardbeg 10 Year Old 調製的「香辣酸甜烤肉醬」；甜而不膩、由Wee Beastie調製的「煙燻梅香烤肉醬」；以及滿滿柚子與蔥香、以AN OA調配的「雙重煙燻烤肉醬」。
現場除了有入門的煙燻風格調酒，更有大師講堂品飲活動，以5年、10年、19年、即將上市的25年與神秘酒款，漸進式的品飲與詳細的介紹，讓你成為高階泥煤大師。
此外，現場更透過小遊戲，全面啟動你內心渴望Ardbeg怪的本質——比大小吃阿貝香腸，論斤秤兩猜重量。而最後一個、也是最溫馨的遊戲——Finding shortie，全國尋狗啟示。你有認識Shortie的兄弟姐妹嗎？只要你帶著與Shortie（Ardbeg廠狗）同品種的傑克羅素梗犬，到現場即可兌換神秘小禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言