僅此一場！雅柏高雄烤肉大會 直接用泥煤烤起來

中秋前烤起來！以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏（Ardbeg），今年中秋首次南下，於高雄駁二藝術特區舉辦烤肉活動，歡迎大家8月27日一起「煤式」來烤肉，僅此一天，錯過不再，即日起於活動網頁（https://reurl.cc/bEEZl6）開放預購活動票券。

被愛好者暱稱為「阿貝」的雅柏，知道大家對於煙燻味覺強烈的愛意，這次活動的烤肉，不僅加入真正的泥煤進行直火燒烤，更搭配由Ardbeg三款不同酒款所調製而成的烤肉醬，讓烤肉的美味更上一層樓。

三款獨家客製烤肉醬分別為帶有菸草與咖啡風味，由Ardbeg 10 Year Old 調製的「香辣酸甜烤肉醬」；甜而不膩、由Wee Beastie調製的「煙燻梅香烤肉醬」；以及滿滿柚子與蔥香、以AN OA調配的「雙重煙燻烤肉醬」。

現場除了有入門的煙燻風格調酒，更有大師講堂品飲活動，以5年、10年、19年、即將上市的25年與神秘酒款，漸進式的品飲與詳細的介紹，讓你成為高階泥煤大師。