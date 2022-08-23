雙主廚餐廳blu koi「分手了」！日料、法餐變得更精彩

過去主打「日法雙主廚聯手」，同時提供歐日創意料理的「blu koi」，本月將店內空間重新調整，拆分劃成「blu ROOM」、「koi ROOM」複合式雙空間，並且延續雙主廚概念，各自在專屬空間內提供純法式或純日式套餐，讓味覺更加純粹、料理主軸更明確，令賓客享受不同主廚所呈現的技藝之作。

2021年底開幕的blu koi，最初的菜單乃是由日法雙主廚攜手合作的「混搭型菜單」，一次可以品嚐到兩種不同風格的料理。此次blu koi將原有的用餐區規劃成「koi ROOM」，由日本料理職人供應全日式的套餐。至於原本的獨立包廂，則是重新打造成「blu ROOM」，同樣由Patrick Dang坐鎮，提供全法式的套餐。兩間包廂不僅菜單有所不同，各自也有不同的裝潢調性及用餐氛圍。其中位於koi ROOM、作為魚肉熟成之用的「冰室」，仍然是店內的硬體亮點。

blu ROOM本季推出2組法式料理菜單，「Découverte 探索菜單」採9道菜色、3道甜品，每套6,000元；另款「Saison 季節菜單」採7道菜色、2道甜品，每套5,000元。因不再需要考量法式餐點與日式餐點搭配的平衡，因此本次菜單的調味也更具個性。探索套餐中，擔任開場的「牡蠣與珍珠」，選用海藻味濃厚的Royale生蠔，加上帶有堅果味的奧賽特拉魚子醬，並以蘋果泥白醬、青檸油等元素點綴，引發出清甜的海洋氣息。料理搭配的珍珠，則是內藏辣根醬泥，能為味蕾帶來第二波的刺激層次。

「櫻桃鴨三部曲」選用在地櫻桃鴨製成冷盤，還搭配肥肝布蕾、鹹鴨培根與鴨肉肝醬，創造出不同質地與滋味的鴨料理變化，同時也配有鴨舌尖製成的煎餅，為柔軟的料理迎來香酥脆口的樂趣。至於色彩豐富的「岩潮池」，靈感來自於台灣潮間帶的印象，同時裝盛了海膽、蛤蜊、魷魚、海藻與海葡萄，象徵礁岩的灰色石頭，其實則是以墨魚汁染色的迷你馬鈴薯，至於海星與貝殼，則是以干貝泥製成，增添了童趣感。食用前，澆淋上琥珀色的香菇溫清湯，為海味帶來溫潤的香氣。

主餐的「放牧百日谷草飼和牛」，選用M8-9澳洲和牛沙朗為主角，搭配經典的紅酒醬汁，並以南瓜、朝鮮薊、卡萊特甘藍等蔬菜點綴，還有紅蘿蔔醬與大蒜醬增添味覺變化。另外也有「南方味羔羊」可供選擇。至於3款甜點中的「提拉米蘇的腳印」，將提拉米蘇元素拆解詮釋。咖啡、榛果冰淇淋腳印，搭配蕎麥餅碎片、液態氮速凍巧克力，營造出步行在雲霧步道的感受。藏身在食材中的自製跳跳糖，也令料理結尾帶來歡愉的樂趣。

「koi ROOM」則是推出16道式的Omakase無菜單料理，每套4,000元。開胃的「白和之水果海鮮盅」，在新鮮柳橙皮中堆疊明蝦肉、蘋果丁與饒富果香的特製胡麻豆腐泥，藉由明亮的酸爽感打開賓客食慾。生魚片中的「黑鮪魚中腹搭北海道馬糞海膽」，需先讓魚肉在冰室中熟成至最佳狀態，再搭配馬糞海膽與昆布鹽勾出鮮甜滋味。「茶碗蒸」的高湯則是由鮑魚、利尻昆布、柴魚花熬煮而成，帶來滑嫩又綿密的滋味，並以蟹肉絲增添風味與口感。

套餐中共規劃9貫握壽司。其中「熟成鮪魚大腹」魚肉歷經2週熟成與精修，僅保留精華之處，入口軟綿清爽，還帶有油脂甘甜。「鯖魚棒壽司」則將鯖魚以鹽醋醃漬，並透過醃漬白昆布、紫蘇葉加成清新鮮味，品嚐時再以海苔包裹入喉。作為味覺轉換的「味噌湯」，以魚骨、昆布熬製湯底，並添加白味噌、神州米味噌，賦予順口回甘的發酵鹹香。