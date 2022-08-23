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限量1000個！爭鮮NFT開賣 集滿7款享「全年吃到飽」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
爭鮮NFT，全系列共有7款款式，單個售價300元，限量1000個。圖／爭鮮提供
爭鮮NFT，全系列共有7款款式，單個售價300元，限量1000個。圖／爭鮮提供

餐飲集團「爭鮮」將於8月25日推出「LOST IN THE SUSHI UNIVERSE - 爭鮮壽司公仔先鋒軍團NFT」，全系列共有7款，採盲盒型態販售，每款NFT皆帶有不同的「超美味賦能」，依款式兌換不同的產品。前3名集滿7款不同壽司公仔NFT的藏家，透過平台驗證後即可獲得「全年吃到飽「無敵大胃王」資格。

此次的「LOST IN THE SUSHI UNIVERSE - 爭鮮壽司公仔先鋒軍團NFT」於8月25日上午10:00限量開賣，限量1,000個，單個售價300元，單次購買上限為10個，可進行多次購買，採盲盒機制販售，完成購買後立即解盲。其中人氣鮭魚代表「清水福鮭」限量發行20個「至尊鮭寶版」，稀有度2%。其他還有「海老美蝦」、「鮪魚俠」、「伊賀鮭子」、「玉子太郎」、「稻荷小武」與「竹筴丸子」等角色，全系列共7款爭鮮公仔，圍繞著各式奇幻元素，分別來自不同的時空星球，增加收藏的獨特性。

NFT的藏家們只要透過Qubic Pass（NFT通行證），就能在9月1 日起於門市使用空投NFT兌換專屬角色的超美味賦能，7款公仔NFT各有不同。例如「清水福鮭」可兌換「極厚鮭魚生魚片1份」；「海老美蝦」可兌換「鮮蝦壽司1份＋鮮蝦手卷1支」。前3名集滿7款不同壽司公仔NFT的藏家，透過平台驗證後即可獲得「全年吃到飽「無敵大胃王」資格，透過爭鮮APP即可行使吃到飽權益。第四、五名集滿者，也可獲得千元爭鮮禮券。

爭鮮 壽司 吃到飽

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