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真帶貨王！天梭表續簽謝坤達當品牌形象大使 上手PRX復古腕表帥出新高度

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
謝坤達（中）在選秀節目之後，首度與「原子少年」的地球同台。圖／TISSOT提供
謝坤達（中）在選秀節目之後，首度與「原子少年」的地球同台。圖／TISSOT提供

天梭表（TISSOT）在去年宣布謝坤達成為有史以來，台灣首位品牌形象大使；今日由SWATCH集團台灣總經理暨天梭表副總理賴馥僊（Christy Lai）再度宣布雙方再度續。謝坤達在受訪時也聊到，的確身邊朋友因為他的緣故，也收藏了天梭表產品，數量至少十只以上，成為名符其實的「帶貨王」。

TISSOT在去年擷取了70年代經典表款元素，打造出全新PRX系列表款，並陸續推出石英機芯與自動上鍊款式，叫好又叫座。因此，TISSOT看好PRX系列的復古風格潛力，在今年更推出計時碼表款、新配色，以及縮小表徑搭配多彩表面的設計。於是，邀請品牌大使謝坤達以及因選秀節目「原子少年」爆紅的男團「地球」一同來詮釋嶄新表款。活動時，男團「地球」先是載歌載舞，讓曾是選秀節目導師的謝坤達，替他們打了高分，直說「更進化、成熟，已經是最佳狀態了」。

天梭表與謝坤達續約，擔任台灣形象大使，並詮釋PRX系列腕表。圖／TISSOT提供
天梭表與謝坤達續約，擔任台灣形象大使，並詮釋PRX系列腕表。圖／TISSOT提供

謝坤達今日以黑色皮衣造型，搭配金色PRX系列石英腕表，還表示這樣的風格，正好符合他的年紀，也會考慮入手同款35毫米表徑款式送給太太。對於和天梭表續約擔任品牌大使，謝坤達坦承，的確會有一定壓力，所幸身旁的朋友也很支持，目前至少有十餘人都因為他的緣故，也分別入手了PRX或是Seastar系列表款，讓他打趣的說「本來想幫他們問說，有沒有折扣？」而「地球」首度參與時尚精品活動，除了感覺新鮮與興奮之外，對於天梭表的PRX系列腕表，第一印象都是不同造型都好搭配，並表示「價格很親民，想買來送家人跟好友」。

原子少年「地球」首場精品活動獻給天梭表，並演繹PRX系列腕表。圖／TISSOT提供
原子少年「地球」首場精品活動獻給天梭表，並演繹PRX系列腕表。圖／TISSOT提供

天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款PRX系列腕表。圖／TISSOT提供
天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款PRX系列腕表。圖／TISSOT提供

天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款PRX系列計時碼表。圖／TISSOT提供
天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款PRX系列計時碼表。圖／TISSOT提供

天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款腕表。圖／TISSOT提供
天梭表台灣形象大使謝坤達詮釋新款腕表。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊，56,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊，56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼，石英機芯，10,400元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼，石英機芯，10,400元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，石英機芯，11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，鍍金精鋼表殼、表鍊，石英機芯，14,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，35毫米表徑，鍍金精鋼表殼、表鍊，石英機芯，14,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊，56,200元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列計時碼表，精鋼表殼、表鍊，56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，鍍金精鋼表殼、表鍊，石英機芯，14,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列腕表，40毫米表徑，鍍金精鋼表殼、表鍊，石英機芯，14,100元。圖／TISSOT提供

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