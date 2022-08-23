COS備300款新裝正式進駐台北101 斷貨的「Jennie包」全球只有這裡買得到

源自瑞典，受到許多時尚編輯喜愛的時裝品牌COS正式進駐台北101開設台灣首店，由於簡約與俐落線條輪廓，還收穫了平價時尚版的「CELINE」封號。此次，登台據COS透露，備妥了約300款最新服飾，等待消費者在8月25日採買。

全新的COS大店，位於台北101靠近信義路入口2樓，佔地約210坪，內裝與服裝風格相仿採取簡約設計。還呼應品牌對於永續發展的精神，用了壓縮紙來塑造出陳列桌，還帶有岩紋的自然效果；同時結合在地化材質，融入竹子等素材。裝潢以森林綠為主調，輔以中性的板岩灰與沙色、有機紋理等，而水磨石磁裝地板則為90%的採石場回收石材組成。同樣概念，也被運用在配件和服飾裡，包含使用回收黃銅製成的耳飾等，宣示了COS要將碳排降至最低的決心。

COS台灣首店的店裝，維持簡約設計，更是全球首間環保概念店。記者曾智緯／攝影

而為了新店開幕，COS邀請章廣辰、林哲熹和姚愛寗等人搶先逛，並分享了他們對於品牌的印象。眾人都喜愛COS簡約特色，姚愛寗表示「不管是用色還是剪裁，CP值很高，好入手，而且品味出眾」；林哲熹則覺得「COS的設計不張揚，卻質感很好」。據COS表示，全店的男、女裝占比約25％與75%，中間區域則規劃成完整的試衣間；男裝區雖然佔比較小，但也有獨立的試裝區。消費者最在意的價格，COS則提到，盡量貼近瑞典或是鄰近國家，但因為關稅等問題，略比香港店的定價高約15%。

COS台灣首店的店裝，維持簡約設計，更是全球首間環保概念店。記者曾智緯／攝影

另外值得一提的是，為了此次開店，COS還重新生產被暱稱為「Jennie包」的方格雲朵包，由於天團Blackpink成員Jennie愛用，因此被粉絲搶購一空，目前國外的COS店面跟官網都是缺貨狀態。同時陳列的方式，也仿造消費者衣櫥概念，不同的款式放置一起，激發起更多的搭配靈感。

姚愛寗受邀搶先逛COS台灣首店。記者李政龍／攝影

章廣辰受邀搶先逛COS台灣首店。記者李政龍／攝影

COS台灣首店的店裝，維持簡約設計，更是全球首間環保概念店。記者曾智緯／攝影

COS台灣首店十分貼心的設置完整試衣空間。記者曾智緯／攝影

COS台灣首店的女裝比例約75。記者曾智緯／攝影