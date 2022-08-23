7-ELEVEN美式咖啡全新升級！「阿里山咖啡季」再度登場

超商咖啡除了便利，也愈來愈講究風味，7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，自2004年推出CITY CAFE、2018年更推出精品品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」與CITY系列精品咖啡，以風味精緻、嚴選產區、獨特稀有為主軸，滿足咖啡饕客的多元需求，超過6,500多家7-ELEVEN門市成為在地規模最大、據點最多的連鎖咖啡通路，帶起全民品咖啡風潮。8月24日起CITY CAFE美式咖啡全新升級，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」再度推出「阿里山咖啡季．藝伎大賞」，主打擁有頂級品質的藝伎（Geisha）咖啡，搶攻今夏黑金商機。

7-ELEVEN觀察近年消費者日益重視咖啡豆產地、純粹風味，帶動CITY CAFE美式咖啡銷售占比逐年成長、今年占比已突破4成。為更優化風味的多層次豐富性，CITY CAFE美式咖啡全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉等5大產區、共6種咖啡豆拼配而成，其中全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘。8月24日至9月6日推出CITY CAFE美式咖啡、濃萃美式咖啡（大杯以上）任選第2杯7折。

為創造消費者多元體驗，7-ELEVEN差異化經營拓展精品咖啡市場，CITY PRIMA精品咖啡已突破5,200店，堅持單一產地溯源、選用衣索比亞－古吉咖啡豆、通過嚴格杯測、國際咖啡品質協會（CQI）評鑑80分以上，製作一杯講究的精品咖啡；消費主力以商務人士居多，辦公商圈、交通轉運站等銷售最佳，8月24日至9月6日推出CITY PRIMA精品美式咖啡、拿鐵咖啡任選第2杯10元。

7-ELEVEN持續深耕高端精品咖啡品牌、並推廣在地農產品，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」去年參與阿里山莊園咖啡精英交流賽競標，首次推出「阿里山咖啡季」深獲消費者喜愛，熱銷一空。今年8月24日至10月18日再度推出「阿里山咖啡季．藝伎大賞」，主打3款本土青農種植的藝伎（Geisha）咖啡，將於18家7-ELEVEN門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售。

近年阿里山咖啡屢獲各界肯定，得天獨厚的風土環境，成為本土咖啡最重要的產區之一，7-ELEVEN的不可思議咖啡團隊連續兩年參加阿里山莊園咖啡豆競標，以「在地採購、技術交流、在地消費」3大模式，透過實地訪察農地、技術交流、品牌銷售等，用通路力量計畫性支持本土青農，共同創造產業生機，讓大家就近到7-ELEVEN就能品嘗到阿里山精品咖啡。