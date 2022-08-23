日華議員懇談會盼總統協助高鐵列車採購 高鐵回應了

日本眾議員古屋圭司近日率「日華議員懇談會」一行人訪台，蔡總統今日親自接見，日訪團連續兩天都表達盼我國政府能協助高鐵車廂採購案，並指出日本新幹線是世界一流，能獲得台灣人民信賴，而「台灣高鐵」更是台日兩國兼顧友誼的具體象徵。

台灣高鐵說，除著手研議包含洽第三人採購可行性等之可能解決方案，目前已於今年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請世界各國數家具備高鐵列車開發經驗的廠商參與投標，但排除中國。後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。

台灣高鐵公司評估運量成長趨勢等因素於2019年起規劃新列車採購案，然而經過兩度邀請日本廠商投標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大，以及部分投標文件不符規範要求而廢標，期間甚至傳出日商一組列車報價50億元，與市場行情有段差距，高鐵進而尋覓其他合作對象的可能性。

台灣高鐵說明，經考量綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其周末及疏運假期搭乘狀況踴躍，並評估未來運量仍會成長、列車維修及運轉調度需求等多項因素，於2019年起規劃新列車採購案，然經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標。

台灣高鐵採用日本新幹線系統作為總體基礎，使用的列車是由川崎重工、日本車輛、日立製作所生產的台灣高速鐵路700T型，其為JR東海與JR西日本共同開發的新幹線700系電聯車為基礎改良而成；列車的最高營運速度設定為每小時300公里，目前共有34列。