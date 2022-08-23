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備戰周年慶台北統一時代秋季改裝 家居生活陣容強化擴大

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代百貨台北店秋季改裝，新品牌陸續亮相。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店秋季改裝，新品牌陸續亮相。圖／統一時代提供

備戰周年慶，統一時代百貨台北店秋季改裝新品牌陸續亮相，今年秋季改裝共計21家全新品牌改裝登場，尤其以家居生活美學為主打。秋時尚檔期於8月25日起至9月11日登場，推出全館滿3,000送200，同時再度攜手「小勞撫」加碼兩波段限定卡友禮。

統一時代百貨台北店秋季改裝共計21家，包含14家全新櫃位、7家改裝開幕櫃位，四大品類餐飲、家居用品、飾品配件、服飾皆有新品牌進駐。

觀察到後疫情時代民眾更注重居家生活質感的提升，家用業績表現逐年攀升，這次改裝重點主要針對6樓家居生活及2樓飾品配件進行大幅度改裝，今年特別將家居生活升級品類更趨完整，引進智慧動能自行車品牌BESV、瑞典百年精品家電伊萊克斯Electrolux、德國倍世淨水BWT，還有tokuyo按摩椅、歐式風格家居cathyhomes凱西生活，同時PHILIPS智能鎖、Saeco、iRobot也將於9月全新改裝開幕，滿足消費者對智慧家居生活需求。

另外，飾品配件則有黃金飾品2sweet甜蜜約定、流行飾品Minigold，並引進日本知名品牌襪NAIGAI、英國潮流品牌KANGOL為信義獨家櫃，還有華燈初上劇中的紅色高跟鞋品牌KOKKO。輕珠寶品牌URBAN LAZY、時尚包款PEPPER’S、satana也同步改裝開幕，另外還有2家香氛生活用品SECRET CASTLE、南法香頌，及米蘭服飾品牌SST&C也將陸續登場。餐飲也新增2家美食進駐，包含8月以肉鬆餅為主打的武松殿，還有9月即將開幕的鐵板燒品牌饗燒板料理。

活動期間兩波段「小勞撫」卡友禮，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換，各限量1,500份。

武松殿8月進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
武松殿8月進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
饗燒板料理9月1日進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
饗燒板料理9月1日進駐統一時代百貨台北店。圖／統一時代提供
PHILIPS智能鎖9月1日改裝開幕。圖／統一時代提供
PHILIPS智能鎖9月1日改裝開幕。圖／統一時代提供
南法香頌進駐統一時代百貨台北店，慶祝開幕商品全面7折。圖／統一時代提供
南法香頌進駐統一時代百貨台北店，慶祝開幕商品全面7折。圖／統一時代提供

品牌 統一時代百貨

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