7-ELEVEN鎖定個性化、24小時應援需求　推百款開學新品

開學季將至，7-ELEVEN針對學生、上班族2大主力客群，開學前後日用文具採購與三餐即食補給需求，推出時尚專區百種開學商品、個人化特惠專區、鬼滅之刃肖像文具與小家電集點，藉由6,500家門市與「i預購」雙管齊下服務，打造就近買、安全付、安心吃的生活型服務平台。

OPEN POINT生態圈會員數正式突破1,500萬，7-ELEVEN首度公開2022上半年會員大數據，會員消費金額持續以20%速度增長、營收貢獻度已達6成，主力消費族群最愛買的TOP 10商品與服務包含：CITY系列飲品、現蒸地瓜、鮮食、烘焙麵包、小包裝冷凍品、國際進口零食、代收繳費、包裹寄取、通訊服務、全店集點活動；熱賣商品以「小規格」、「個性化」肖像聯名設計與「24小時應援」服務時段，滿足會員隨時採買、隨時處理生活大小事。

7-ELEVEN業界首創「時尚專區」聚焦OPEN! PLAZA、文具市集、生活織品、流行飾品等推出生活療癒用品系列，至今已複合拓展至2,215家門市，占全門市約3成；暢銷類別包含肖像玩偶、文具、髮飾、襪品等。

瞄準開學周邊用品商機，7-ELEVEN除了持續擴大時尚專區服務，自8月17日起推出3波段開學季預購優惠，預購商品包含全新引進的實用收納包袋、筆袋、復古質感削鉛筆機，消耗量大的原子筆、色鉛筆、橡皮擦等也推出多款選擇與優惠，主推最低5折優惠的「筆樂原子筆50入（藍）」特價175元、平均每支特價不到4元；7-ELEVEN時尚專區的「文具市集」自8月24日起推出文具指定全品項買3送1，「織品專區」女襪任選2件88折、熱銷多入數組合襪年度特惠99元。

7-ELEVEN觀察到每逢開學期間，即食即飲需求提升，尤其文教區、交通轉運周邊門市相關類別業績可較平時成長超過1成。為滿足年輕學生族、上班族小資消費需求，7-ELEVEN以「個人化」、「銅板價」2大特色規畫開學即食即飲系列活動，「現蒸地瓜」8月24日起展開第2件5折優惠；日前全新推出「特惠專區」主打「蔥油雞汁拌飯飯糰」搭配飲料35元超值優惠，推出1周即熱銷超過3萬組，8月24日至9月6日加碼推出「統一麵包－墨西哥巧克力麵包」及限定3,500間門市販售的「蒲燒鰻醬拌飯飯糰」，可搭配麥香奶茶或小規格瓶裝水。

7-ELEVEN「i預購」平台即日起至8月31日推出「開學季BACK TO SCHOOL」優惠，會員全站不限消費金額天天免運外，購買指定商品滿額最高享15% OPEN POINT點數回饋，首推Acer宏碁14吋輕薄筆電優惠價9,900元；5CM防潑水記憶摺疊床墊只要1,099元即可宅配到家；SK-II青春露330ml下殺4,999元，再加碼回饋15%OPEN POINT點數。門市則針對開學季熱銷的筆電及床包組祭出優惠，包括Acer宏碁筆推出15、17吋兩種規格，售價13,900元起；玻尿酸冰涼被499元；3M全包式床包枕套組519元。

統一集團即日起整合旗下「i預購」、康是美網購eShop、博客來等3大線上購物平台預購三星最新Galaxy Z系列摺疊手機，現在到7-ELEVEN「i預購」平台預購，除享有三星原廠禮（登錄即可享三星商城最高購物金4,500元＋全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年），並加碼送1,000元7-ELEVEN禮券，用OPEN錢包支付再享OPEN POINT點數7%回饋。

聚焦學生族、上班族會員喜愛個性化限定肖像設計商品，7-ELEVEN全店集點自8月24日下午3點起推出「鬼滅之刃全集中精品集點『九柱新登場』」，從日常文具、3C周邊到小家電都有，包括烤土司機、九柱吸水大毛巾、伸縮書架、伸縮證件套、自動削鉛筆機等；同步還有德國百年繪材精品輝柏色鉛筆、羅技旗下的美國Blue頂尖麥克風、Dyson經典V8無線吸塵器2022全新升級全配8件組、德國製蔡司玻璃水晶杯等，最低市價1.4折起即可輕鬆帶回。