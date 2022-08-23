王思平公開婚紗照 絕美NICOLE + FELICIA也是昆凌愛牌
名模出身的女星王思平，婚事因疫情延後，宣布將於今年9月17日於文華東方 補辦婚禮並釋出婚紗照。一系列婚紗共換穿三套來自談台灣的著名訂製服品牌NICOLE + FELICIA禮服，配戴來自摩納哥的時尚飾品APM Monaco的華麗首飾與卡地亞的1克拉鑽戒，新郎牙醫師李世偉則選擇多次參與金曲獎禮賓造型的凡登男仕禮服，兩人甜蜜合照由時尚攝影師黃天仁掌鏡。
NICOLE + FELICIA是登上國際的台灣自創品牌，也是許多女星夢寐以求的婚紗，包括林志玲、昆凌、吳姍儒等知名女星都是粉絲，連國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）等人，也登曾穿著NICOLE + FELICIA的禮服亮相。王思平的婚紗照中，一套是綴滿橘色與白色駝鳥羽毛的雙色小洋裝，露出修長美腿，另一套則是較為少見的白色平口流蘇褲裝，展現新人的俏皮活潑。而新娘禮服則是一款露出纖腰的簡約風設計，上半身無肩平口，對比下半身白長裙的份量感，顯得端莊優雅。
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