無肉才Chill！亞洲50大ROOM by Le Kief打造減碳飲食

總是能突破饕客想像力極限的亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief,本季再度拋出永續議題,邀請到在台北掀起時尚蔬食風潮,旗下擁有小小樹食、宇宙生煎、Curious三間蔬食餐廳的TWICE A WEEK餐飲團隊,一同創作出一套無肉也歡的cocktail pairing menu,主張追求永續,就從減碳飲食做起。

套餐以樂曲中的「Crescendo漸強」為主題,強調時間序的線性發展與風味上的高潮迭起,七道菜、六杯調飲滋味由輕盈到豐厚,透過味覺上的層層堆疊,讓食客放飛想像,打破大家對蔬食料理既有認知。

套餐以清新優雅的「百合」開場,Curious與小小樹食的行政主廚Tim將燕麥奶與百合製成蛋白霜,Pavlova般的輕盈質地,綿密的奶香搭上酥脆的杏仁片,像是雲朵般,最後淋上松露與檸檬百里香油提味,輕盈雪白。

搭配第一道前菜,ROOM端出清爽的香料汽水,首先可以聞到肉桂與丁香的香氣,接著是淡淡的蘋果與肖楠,最後是可樂般的香草氣息,用複雜辛香調去平衡燕麥與杏仁單純的乳香,讓氣泡輕鬆地開啟序幕。

第二道前菜「黃瓜花」維持著夏日沁涼的主題,以小黃瓜搭配Q彈的白酒果凍,可以聞到黃瓜與羅勒的清香,果凍上的蘆筍與冰花則增添爽脆口感,點綴的哈密瓜鳳梨醬與歐芹油,更帶出了幾分熱帶島嶼的氛圍。

調飲部分,Seven選擇了同樣東南亞風情的方向,這杯酒喝起來就像一杯淺焙咖啡,清爽的草本風味,呼應了香草與羅勒的香氣,荔枝則帶出熱帶咖啡果實特有的果香,再以椰奶作為媒介,點出白酒凍中香菜籽的隱味,尾韻還喝得到杜松子的辛香。

進入熱前菜,主廚選用口感清脆、營養價值極高的孢子甘藍為主角,並將各式蕈菇、松子、扁豆、和焦化奶油一同拌炒,最後盛裝於塔殼中,彷彿一朵「綠牡丹」。一口咬下會先聞到些許檸檬皮的清香,接著是油脂的焦香,一些楓糖和琴酒香氣,和胞子甘藍的微苦。

搭配小塔的豐腴口感,這杯以紅酒為基底的調飲,在靠近時會先聞到帕瑪森起司的鹹香、與起司陳年的酸味,入口則是扎實的單寧與風乾葡萄的香氣,彷彿是另一道前菜;搭配umami風味的蕈菇塔,風味交錯,堆疊出迷人層次。

持續推進到更強烈的風味,小小樹食端出一碗蔬食的華麗變奏「酸白菜冬蔭功(Tom-yam)」,以綠辣椒、香茅、檸檬、薑、孜然等多種香料製成的泰式酸辣湯,入口是濃郁的酸白菜與番茄鮮甜,接著慢慢散開香茅與香料的複雜風味,最後加入少許椰奶提味增添香氣。

主菜由宇宙生煎帶來了完美比例的獨家口味——「打拋生煎包」。使用高品質未來植物肉及獨特秘制高湯,加入薑、蒜、泰國小辣椒、九層塔、米酒、番茄、香茅等辛香料,外皮一樣酥脆Q彈,但卻少了一般生煎包油膩的口感,吃得到香菜與檸檬葉的清爽。

延續泰國街邊小吃的概念,Seven將泰國街頭常見的斑蘭葉涼茶端上桌,擠上檸檬慕斯,斑蘭葉、檸檬、茶香、香茅,混合出異國情調十足的味覺,搭配打拋生煎包,彷彿讓人一秒穿越到曼谷。

下一道陝西傳統特色麵食「油潑麵」,將味覺飽滿度拉到滿點,Tim主廚選用燈籠辣椒、青花椒、大紅袍花椒等多種椒類混合,再加入老薑和麻油帶出溫暖的香氣,發酵筍及羊肚菌提點鮮味,最後讓花椒的香麻尾韻繚繞口中,齒頰留香。

搭配香麻的重口味,是一款以茉莉花茶為基底的調飲。四川陝西一帶愛飲茉莉花茶,因其滋味醇厚鮮爽,Seven選擇加入泥煤風味的威士忌,不但可帶出煙燻味,還能延伸麻油與花椒的香氣,最後以蜂蜜緩解麵的辣度,讓柑橘延續老薑的辛香。

主廚最後透過甜點,將味蕾緩緩收斂回來。甜點使用帶苦味的辻利抹茶,製成迷你「蛋糕」,入口可嚐到萬丹紅豆餡的香甜,與鹹蛋黃奶油醬的鹹鮮,飽滿濃郁的口感,搭配以冷泡錫蘭紅茶為基底的調飲。

與上一杯的煙燻不同,這杯的煙薰味來自自製煙燻巧克力糖漿,目的是搭配抹茶的苦韻,後味可以喝到可可的香氣與微微酸味,甚至是些許白蘭地木桶香,溫潤的木質調佐上鹹蛋黃奶油,柔軟舒心,為澎湃樂章畫上甜美的休止符。