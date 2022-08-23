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無肉才Chill！亞洲50大ROOM by Le Kief打造減碳飲食

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
孢子甘藍／蕈菇／松子／楓糖。圖／ROOM by Le Kief。
孢子甘藍／蕈菇／松子／楓糖。圖／ROOM by Le Kief。

總是能突破饕客想像力極限的亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief，本季再度拋出永續議題，邀請到在台北掀起時尚蔬食風潮，旗下擁有小小樹食、宇宙生煎、Curious三間蔬食餐廳的TWICE A WEEK餐飲團隊，一同創作出一套無肉也歡的cocktail pairing menu，主張追求永續，就從減碳飲食做起。

套餐以樂曲中的「Crescendo漸強」為主題，強調時間序的線性發展與風味上的高潮迭起，七道菜、六杯調飲滋味由輕盈到豐厚，透過味覺上的層層堆疊，讓食客放飛想像，打破大家對蔬食料理既有認知。

套餐以清新優雅的「百合」開場，Curious與小小樹食的行政主廚Tim將燕麥奶與百合製成蛋白霜，Pavlova般的輕盈質地，綿密的奶香搭上酥脆的杏仁片，像是雲朵般，最後淋上松露與檸檬百里香油提味，輕盈雪白。

搭配第一道前菜，ROOM端出清爽的香料汽水，首先可以聞到肉桂與丁香的香氣，接著是淡淡的蘋果與肖楠，最後是可樂般的香草氣息，用複雜辛香調去平衡燕麥與杏仁單純的乳香，讓氣泡輕鬆地開啟序幕。

第二道前菜「黃瓜花」維持著夏日沁涼的主題，以小黃瓜搭配Ｑ彈的白酒果凍，可以聞到黃瓜與羅勒的清香，果凍上的蘆筍與冰花則增添爽脆口感，點綴的哈密瓜鳳梨醬與歐芹油，更帶出了幾分熱帶島嶼的氛圍。

調飲部分，Seven選擇了同樣東南亞風情的方向，這杯酒喝起來就像一杯淺焙咖啡，清爽的草本風味，呼應了香草與羅勒的香氣，荔枝則帶出熱帶咖啡果實特有的果香，再以椰奶作為媒介，點出白酒凍中香菜籽的隱味，尾韻還喝得到杜松子的辛香。

進入熱前菜，主廚選用口感清脆、營養價值極高的孢子甘藍為主角，並將各式蕈菇、松子、扁豆、和焦化奶油一同拌炒，最後盛裝於塔殼中，彷彿一朵「綠牡丹」。一口咬下會先聞到些許檸檬皮的清香，接著是油脂的焦香，一些楓糖和琴酒香氣，和胞子甘藍的微苦。

搭配小塔的豐腴口感，這杯以紅酒為基底的調飲，在靠近時會先聞到帕瑪森起司的鹹香、與起司陳年的酸味，入口則是扎實的單寧與風乾葡萄的香氣，彷彿是另一道前菜；搭配umami風味的蕈菇塔，風味交錯，堆疊出迷人層次。

持續推進到更強烈的風味，小小樹食端出一碗蔬食的華麗變奏「酸白菜冬蔭功（Tom-yam）」，以綠辣椒、香茅、檸檬、薑、孜然等多種香料製成的泰式酸辣湯，入口是濃郁的酸白菜與番茄鮮甜，接著慢慢散開香茅與香料的複雜風味，最後加入少許椰奶提味增添香氣。

主菜由宇宙生煎帶來了完美比例的獨家口味——「打拋生煎包」。使用高品質未來植物肉及獨特秘制高湯，加入薑、蒜、泰國小辣椒、九層塔、米酒、番茄、香茅等辛香料，外皮一樣酥脆Q彈，但卻少了一般生煎包油膩的口感，吃得到香菜與檸檬葉的清爽。

延續泰國街邊小吃的概念，Seven將泰國街頭常見的斑蘭葉涼茶端上桌，擠上檸檬慕斯，斑蘭葉、檸檬、茶香、香茅，混合出異國情調十足的味覺，搭配打拋生煎包，彷彿讓人一秒穿越到曼谷。

下一道陝西傳統特色麵食「油潑麵」，將味覺飽滿度拉到滿點，Tim主廚選用燈籠辣椒、青花椒、大紅袍花椒等多種椒類混合，再加入老薑和麻油帶出溫暖的香氣，發酵筍及羊肚菌提點鮮味，最後讓花椒的香麻尾韻繚繞口中，齒頰留香。

搭配香麻的重口味，是一款以茉莉花茶為基底的調飲。四川陝西一帶愛飲茉莉花茶，因其滋味醇厚鮮爽，Seven選擇加入泥煤風味的威士忌，不但可帶出煙燻味，還能延伸麻油與花椒的香氣，最後以蜂蜜緩解麵的辣度，讓柑橘延續老薑的辛香。

主廚最後透過甜點，將味蕾緩緩收斂回來。甜點使用帶苦味的辻利抹茶，製成迷你「蛋糕」，入口可嚐到萬丹紅豆餡的香甜，與鹹蛋黃奶油醬的鹹鮮，飽滿濃郁的口感，搭配以冷泡錫蘭紅茶為基底的調飲。

與上一杯的煙燻不同，這杯的煙薰味來自自製煙燻巧克力糖漿，目的是搭配抹茶的苦韻，後味可以喝到可可的香氣與微微酸味，甚至是些許白蘭地木桶香，溫潤的木質調佐上鹹蛋黃奶油，柔軟舒心，為澎湃樂章畫上甜美的休止符。

「Crescendo漸強」套餐自即日起供應至10月29日，包括七道菜、六杯調飲，每套2200元+10%。

百合／燕麥奶／杏仁／松露／檸檬百里香。圖／ROOM by Le Kief。
百合／燕麥奶／杏仁／松露／檸檬百里香。圖／ROOM by Le Kief。
孢子甘藍／蕈菇／松子／楓糖。圖／ROOM by Le Kief。
孢子甘藍／蕈菇／松子／楓糖。圖／ROOM by Le Kief。
紅酒／葡萄乾／蜂蜜／帕瑪森起司慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紅酒／葡萄乾／蜂蜜／帕瑪森起司慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紅酒／葡萄乾／蜂蜜／帕瑪森起司慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紅酒／葡萄乾／蜂蜜／帕瑪森起司慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
油潑麵。圖／ROOM by Le Kief。
油潑麵。圖／ROOM by Le Kief。
碧螺春／馬告／斑蘭葉／檸檬慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
碧螺春／馬告／斑蘭葉／檸檬慕斯。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
錫蘭紅茶／木質／焦糖／可可／煙燻。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
錫蘭紅茶／木質／焦糖／可可／煙燻。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘋果／肉桂／丁香／肖楠木／香草／氣泡。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘋果／肉桂／丁香／肖楠木／香草／氣泡。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
茉莉花茶／泥煤／蜂蜜／柑橘。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
茉莉花茶／泥煤／蜂蜜／柑橘。圖／ROOM by Le Kief。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酸白菜／綠辣椒／香茅／檸檬／薑／番茄。圖／ROOM by Le Kief。
酸白菜／綠辣椒／香茅／檸檬／薑／番茄。圖／ROOM by Le Kief。
72%巧克力甘納許／抹茶／紅豆／鹹蛋黃／蜂蜜。圖／ROOM by Le Kief。
72%巧克力甘納許／抹茶／紅豆／鹹蛋黃／蜂蜜。圖／ROOM by Le Kief。
打拋生煎包。圖／ROOM by Le Kief。
打拋生煎包。圖／ROOM by Le Kief。

套餐 泰國 甜點

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