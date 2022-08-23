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有京站、IKEA的小碧潭共構商場要叫啥？品牌串連求命名

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
位於捷運小碧潭站的共構商場「MeHAS美河市」的全體品牌，向新店人徵求新名字命名活動。圖／本報資料照
位於捷運小碧潭站的共構商場「MeHAS美河市」的全體品牌，向新店人徵求新名字命名活動。圖／本報資料照

位於捷運碧潭站的共構商場「MeHAS美河市」，內含2棟商辦大樓、1座購物休閒中心，13棟景觀純住宅，結合商務、購物、休閒、娛樂、住宅等機能，2019年IKEA新店店首先進駐後， 2020年3月緊接著有京站時尚廣場小碧潭店進駐，近期也陸續擴大品牌陣容，但這3年來有感民眾來到這裡總是不知道該用什麼名字稱呼，為了深化與在地的連結，捷運小碧潭站商場全體品牌，發起向新店人徵求新名字命名，最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元獎金。

「MeHAS美河市」當時打著滿足新店在地人口的生活消費商機，占地6千6百坪的IKEA新店店除了是全台首間位於捷運共構的商場，也是全台唯一於捷運連通道旁開設的IKEA café販售餐點，成為新店人的好鄰居。

京站時尚廣場小碧潭店進駐，也以「連結家的第二餐桌，成為家以外的美食餐桌」為主軸，引進多家新店區獨家話題美食品牌，立志成為新店第二個餐桌，今年4月再添一全台百貨獨家品牌，主打精緻燒肉和牛吃到飽的「本格和牛燒肉放題」。小碧潭店也持續推動限新店、文山區Q卡友獨家的「森林食光CLUB美食儲值卡」，提供多重優惠：贈美食優惠券、Q點回饋、品牌優惠券等，也定期為商場周遭居民舉辦親子課程。

「MeHAS美河市」商場近期也陸續增加了寶雅、7-11、路易莎、玩具e哥、icolor、康是美等品牌陣容。但為了有一個大家耳熟能詳的名字，加深與在地串連，將「新店人的第二個家」理念傳達，捷運小碧潭站商場全體品牌，向新店人徵求新名字，評分標準分別為：名稱創意度(30％)、商城相關性(30％)、熟記度(30％)、意涵說明(10％)。在9/1至9/30前透過手機掃描QRCODE或由網址連結（https://lihi1.com/DAYN6）即可進入提名表單，活動結束最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元獎金。

捷運小碧潭站商場全體品牌，向新店人徵求新名字，活動結束最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元獎金。圖／京站提供
捷運小碧潭站商場全體品牌，向新店人徵求新名字，活動結束最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元獎金。圖／京站提供

品牌 碧潭 捷運

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