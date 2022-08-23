有機也甜美 GUCCI Dive潛水表 星星蜜蜂「水」相伴

事情不總是二分法的兩端，例如永續環保和美觀當然也可以有所交集。古馳（GUCCI）推出新款Gucci Dive潛水表，以永續為核心價值，並巧妙運用生物基材質與再生鋼，讓粉嫩、美型、愛地球，三合為一。

雖然再生鋼材、生物基材並非專利，但這確實是GUCCI首次利用此兩種材質於新款Gucci Dive腕表。三款粉色系表款皆為40毫米，並使用包含生物基的創新類橡膠在表帶、表殼，各佔46至65%不等比例，並有霧白、碧藍與天然苔綠三種配色。半開放式面盤將可欣賞自動上鍊機械機芯的部分元件，同時12個小時時標再變身成GUCCI經典的星星與蜜蜂造型，同時表款並具有200米防水性能，讓水底也閃耀甜美，訂價54,000元。