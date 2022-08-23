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有機也甜美 GUCCI Dive潛水表 星星蜜蜂「水」相伴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
三款Gucci Dive表款皆為40毫米，並有霧白、碧藍與天然苔綠三種配色。圖 / GUCCI提供
三款Gucci Dive表款皆為40毫米，並有霧白、碧藍與天然苔綠三種配色。圖 / GUCCI提供

事情不總是二分法的兩端，例如永續環保和美觀當然也可以有所交集。古馳（GUCCI）推出新款Gucci Dive潛水表，以永續為核心價值，並巧妙運用生物基材質與再生鋼，讓粉嫩、美型、愛地球，三合為一。

雖然再生鋼材、生物基材並非專利，但這確實是GUCCI首次利用此兩種材質於新款Gucci Dive腕表。三款粉色系表款皆為40毫米，並使用包含生物基的創新類橡膠在表帶、表殼，各佔46至65%不等比例，並有霧白、碧藍與天然苔綠三種配色。半開放式面盤將可欣賞自動上鍊機械機芯的部分元件，同時12個小時時標再變身成GUCCI經典的星星與蜜蜂造型，同時表款並具有200米防水性能，讓水底也閃耀甜美，訂價54,000元。

同樣甜美並融合永續概念的還有ORIS新款Cotton Candy青銅腕表。使用青銅表殼搭配粉嫩配色的Cotton Candy表款，過去高程度顛覆了「青銅」原本的陽剛調性，顯得俏皮而輕鬆。新款腕表在機芯、設計、面盤、功能並無更動，但換上環保材質製造的編織表帶，宛如為表款賦予全新印象。天青藍、湖水綠與石英粉三種顏色防水皆達100米，訂價各為70,000元。

Divers Sixty- Cotton Candy腕表湖水綠色，70,000元。圖 / ORIS提供
Divers Sixty- Cotton Candy腕表湖水綠色，70,000元。圖 / ORIS提供
使用了與面盤同色的環保編織表帶，為Divers Sixty- Cotton Candy表款的粉嫩氣息、夢幻升級。圖 / ORIS提供
使用了與面盤同色的環保編織表帶，為Divers Sixty- Cotton Candy表款的粉嫩氣息、夢幻升級。圖 / ORIS提供
GUCCI Dive天然苔綠色自動腕表，54,000元。圖 / GUCCI提供
GUCCI Dive天然苔綠色自動腕表，54,000元。圖 / GUCCI提供
GUCCI使用了再生鋼與生物基材的雙重手段，打造具有永續意念的新款Gucci Dive腕表。圖 / GUCCI提供
GUCCI使用了再生鋼與生物基材的雙重手段，打造具有永續意念的新款Gucci Dive腕表。圖 / GUCCI提供
Divers Sixty- Cotton Candy腕表石英粉色，70,000元。圖 / ORIS提供
Divers Sixty- Cotton Candy腕表石英粉色，70,000元。圖 / ORIS提供
GUCCI Dive霧白色自動腕表，54,000元。圖 / GUCCI提供
GUCCI Dive霧白色自動腕表，54,000元。圖 / GUCCI提供

腕表 Gucci 蜜蜂

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