聽新聞
test
0:00 / 0:00
乃が美「生吐司買10送1」！再送吐司酥塊、果醬禮盒
來自日本的生吐司元祖「乃が美」（乃賀美），在迎接中秋佳節到來之際，特別推出一系列限時優惠活動。除了購買禮盒可免費獲得「吐司酥塊」外，還有「買10送1」優惠，並且還有集點送生吐司、抽獎送禮盒等不同優惠。
創立於2013年的「乃が美」，目前在日本已有超過230間分店，曾經創下單日銷售9萬條生吐司的紀錄，並且於今年3月底正式插旗台北統一時代百貨，在台提供招牌的生吐司與日本國產果醬。並提供「1斤生吐司＋2罐果醬」、「1斤生吐司+ 1罐果醬」的禮盒，售價各為850、500元。
為慶祝中秋節到來，9月1日至9月15日期間，購買任一款禮盒，就可免費贈送「吐司酥塊」，每日限量30組。另外還有團購方案，購買10組禮盒，就可免費加贈1組禮盒，讓民眾可以與親友分享美味。另外在8月22日起，還有LINE@集點活動，購買2斤生吐司（300元）就贈送1點，購買任款禮盒則贈送2點，集滿10點就可免費兌換「1斤生吐司」1條。8月22日至9月4日期間，參與社群網站活動，也有機會抽中「1斤生吐司+臍橙果醬禮盒」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言