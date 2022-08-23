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乃が美「生吐司買10送1」！再送吐司酥塊、果醬禮盒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間參與社群互動，就有機會抽中「1斤生吐司+臍橙果醬」。圖／乃が美提供
活動期間參與社群互動，就有機會抽中「1斤生吐司+臍橙果醬」。圖／乃が美提供

來自日本的生吐司元祖「乃が美」（乃賀美），在迎接中秋佳節到來之際，特別推出一系列限時優惠活動。除了購買禮盒可免費獲得「吐司酥塊」外，還有「買10送1」優惠，並且還有集點送生吐司、抽獎送禮盒等不同優惠。

創立於2013年的「乃が美」，目前在日本已有超過230間分店，曾經創下單日銷售9萬條生吐司的紀錄，並且於今年3月底正式插旗台北統一時代百貨，在台提供招牌的生吐司與日本國產果醬。並提供「1斤生吐司＋2罐果醬」、「1斤生吐司+ 1罐果醬」的禮盒，售價各為850、500元。

為慶祝中秋節到來，9月1日至9月15日期間，購買任一款禮盒，就可免費贈送「吐司酥塊」，每日限量30組。另外還有團購方案，購買10組禮盒，就可免費加贈1組禮盒，讓民眾可以與親友分享美味。另外在8月22日起，還有LINE@集點活動，購買2斤生吐司（300元）就贈送1點，購買任款禮盒則贈送2點，集滿10點就可免費兌換「1斤生吐司」1條。8月22日至9月4日期間，參與社群網站活動，也有機會抽中「1斤生吐司+臍橙果醬禮盒」。

為慶祝中秋，乃が美推出「買10送1」、「集點送生吐司」等系列優惠方案。圖／乃が美提供
為慶祝中秋，乃が美推出「買10送1」、「集點送生吐司」等系列優惠方案。圖／乃が美提供

日本 中秋節

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