乃が美「生吐司買10送1」！再送吐司酥塊、果醬禮盒

來自日本的生吐司元祖「乃が美」（乃賀美），在迎接中秋佳節到來之際，特別推出一系列限時優惠活動。除了購買禮盒可免費獲得「吐司酥塊」外，還有「買10送1」優惠，並且還有集點送生吐司、抽獎送禮盒等不同優惠。

創立於2013年的「乃が美」，目前在日本已有超過230間分店，曾經創下單日銷售9萬條生吐司的紀錄，並且於今年3月底正式插旗台北統一時代百貨，在台提供招牌的生吐司與日本國產果醬。並提供「1斤生吐司＋2罐果醬」、「1斤生吐司+ 1罐果醬」的禮盒，售價各為850、500元。