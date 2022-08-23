2022米其林／美食家看必比登榜單 ： 「臺南遺珠太多」

《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南2022》必比登推介公布，美食家關注的焦點都在小吃興盛且首度納入評比的臺南。旅遊飲食作家葉怡蘭說，「看到榜單，心情很複雜，尤其臺南。」她嘆了一口氣，「幾家愛店名列其中。」美食家徐天麟也超怕愛店入榜，「觀光客一旦找到，在地人就吃不到了。」

葉怡蘭說，米其林2018年來台至今，從推薦給外國觀光客的旅遊飲食指南，近幾年除了觀光名店、老店，也開始融入在地觀點。但選出的類型卻還是停留在一般人對於臺南美食的想像，「臺南的小吃類型之多樣，絕對冠絕世界。但今年入榜的兩大類：牛肉湯與虱目魚，其他精采卻未見的還有乾麵、鱔魚麵、香腸熟肉......光肉圓就不只蝦仁一種。」

葉怡蘭的另一個觀點「必比登與餐盤推薦定義依舊不清楚」，她觀察，餐盤推薦時常納入小吃，而必比登也有不少正式餐廳，「像是臺南四大台菜之一阿美飯店，以及東香台菜海味料理，兩家都以宴席菜為主要特色，卻入選必比登。」

必比登標準是「三道菜千元以內」，「在歐洲或許可行，但在臺灣，範圍就大了。」葉怡蘭認為，若同樣的標準放在亞洲市場，「米其林很難免進退失據，來到小吃眾多的台南又更為明顯。」

此外，葉怡蘭也觀察到，「近年台灣有愈來愈多熟客預約制餐廳，類似會員制，新客絕無可能吃得到」她指出，今年台北新入榜的元味料理就是只有熟客才訂得到位置。這類型餐廳在臺灣不但能入星榜，且數量漸增，現在還進入照理應該平易近人的必比登，「是米其林原則改變，還是確實為難？」發人深思。

美食家徐天麟認為，「遺珠還是太多」，「原以為臺南會是全世界必比登最多的城市。」「臺南的無名系列都很有名，尤其有許多躲在巷子裡的無名，評審可能都找不到。」

回到臺北，徐天麟認為，「必比登標準不一」，「以人和園為例，他搬遷到新的地點，桌次陳設安排看得出考量到各個年齡層，食物好吃，至少應該入選餐盤或摘星，況且，不可能在必比登規範的每人餐資千元以下。」