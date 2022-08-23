米其林指南必比登推介 台南27間美食小吃上榜

一年一度美食界盛事《米其林指南》必比登推介今天發布，台南今年首次納入評鑑城市，有27間美食店家入選必比登推介，是擁有最多新入選必比登推介的城市，市府表示，無論是傳承多代的知名小吃、或者展示在地新鮮食材的美饌、新創意台菜料理以及店家的熱情招呼與豐沛能量，都讓米其林評審充分感受台南歷史古都的魅力。

台南市長黃偉哲表示，台南為美食之都，近400年各式文化交織下的創造獨特料理手法與飲食特色，受到國際肯定，美國《CNN》電視台以美食界的王者讚譽台南，而華爾街日報美食作家將台南喻為世界美食博物館。為備戰今年米其林指南評鑑，市府觀旅局從去年起辦理一系列相關活動，也有以必比登項目為主題辦理2場必比登小食分享會，透過台北台中上榜的業者頭家，引領在地業者更加認識必比登項目。

觀旅局長郭貞慧表示，必比登推介是以新台幣1000元以下，能吃到優質三道料理（不含飲料）之業者為對象，台南以平價美食出眾，在入選的27間店家，其中有19間小吃、2間粥品、1間麵食，包含多樣傳承數十載的知名小吃，如虱目魚料理、豬心冬粉、米糕、飯桌仔、八寶冰、土魠魚羹、牛肉湯、羊肉湯、小卷米粉、碗粿、鹹粥、擔仔麵等。

另以台灣菜入選的阿美飯店、築馨居、東香台菜海味料理、博仁堂、府城食府(安平)等五間餐廳別具特色，在餐廳環境、食材選用、料理手法上下足功夫，讓饕客從裡到外感受台南的台菜風情。

入選餐廳業者「筑馨居」老闆周榮堂表示，感謝米其林評審對傳統台菜的肯定，疫情以來防疫、缺工等大環境對台菜餐廳經營相當辛苦，對台菜的堅持能得到肯定非常感動。

「東香台菜海味料理」總鋪師蔡瑞成也說，這幾年來不斷吸收新知不斷改變總算沒有白費，也沒讓府城經典台菜漏氣，只要堅持一件事去做好就對了，謝謝米其林的肯定未來的路還很長，為了台南的美食地位，餐飲同業要繼續打拚堅持下去。

「長盈海味屋」謝佳歆表示，能得到國際級必比登的肯定，也希望更多人能認識台南的美食及虱目魚的美味，讓更多國內外遊客可以來長盈海味屋體驗美食，認識台南北門區這個美麗的地方。