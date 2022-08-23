絕美藝術！香奈兒梧桐影木香精攜手頂級工坊打造訂製盒

當讓人著迷的優雅香奈兒梧桐影木香精，遇上頂級工藝的Métiers d'art工坊，雙方攜手創造出全球限量的工坊訂製盒，華麗又隱含著工匠們的絕佳技藝，如同藝術品般的呈現，全球限量20件，是香奈兒藏家們眼中的完美逸品。

為此次合作，香奈兒調香師奧利維耶・波巨選出木質香調的梧桐影木香精，結合香根草、雪松與香草氣息，有著飄逸襲人的香氣，更有著深邃的層次感，整體繚繞不散，而皮革添加的優雅感，讓整體氣味留下深刻的記憶。

在工坊訂製盒中，梧桐影木香精被存放在採用Baudruchage手工技術封飾巴卡拉水晶瓶身，而奢華禮盒中，則是來自Lesage 刺繡工坊工匠手工打造。

頂級材質製成的禮盒中，Lesage刺繡工藝傳遞的濃郁秋意，復刻梧桐影木的香氣氛圍，點綴的紫水晶、刷染珠飾，象徵是粉紅胡椒、杜松子的意象，樹材刨花與金色珠飾，仿若琥珀香與梧桐影木，在光影下有著輝映蕩漾。香奈兒梧桐影木香精工坊訂製盒，同時呈現香奈兒精湛的調香技藝，以及Lesage 刺繡工坊的獨門絕技。