3折起入手頂級鑄鐵鍋！LE CREUSET最強特賣只限6天

在後疫情時代，大家更喜愛在家裡下廚，特別是創造各種生活儀式感，而頂級精品鍋具LE CREUSET，從8月26日13點起至8月31日，在新光三越信義新天地 A11 6F 信義劇場，舉辦年度最大特賣會「夏日購物嘉年華」，5折價可以帶走頂級鑄鐵鍋，還有更多周邊好物，可以提昇餐桌美學，營造最強生活感。

現場折扣最低折起，單筆消費滿1萬折500元，最高單筆滿5萬現折5千元，每天都有精選特價商品，且折扣後單筆消費滿8,000元，送不鏽鋼料理配件一件（5擇1，包括打蛋器、湯勺、鍋鏟、濾杓、撈麵杓），也可以加價購2,000元，入手3S單柄單耳深煎鍋。

必搶商品如8月26日有淺底鐵鍋26（火焰橘）原價15,000元、特價5,800元；典藏33雙耳長方鐵烤盤（閃亮黃）原價18,000元、特價5,000元ｌ8月27日BIS圓鐵鍋22（火焰橘）原價13,500元、特價4,200元；鑄鐵手柄醬汁鍋16（櫻桃紅）原價10,800元、特價3,500元。