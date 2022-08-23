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ORIS大愛續航 聯手Wings of Hope限量表力挺偏鄉醫療

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「希望之翼」聯名表款將有精鋼、黃K金兩種表殼，皆為40毫米並使用具備五日鍊動力儲存的Calibre 401自動上鍊機芯，與永續鹿皮表帶。圖 / ORIS提供
「希望之翼」聯名表款將有精鋼、黃K金兩種表殼，皆為40毫米並使用具備五日鍊動力儲存的Calibre 401自動上鍊機芯，與永續鹿皮表帶。圖 / ORIS提供

過度的消費、生產，以致連帶而來的資源耗費已是全人類勢必面對的世代議題。然而即便人類倚賴資本主義與經濟，但嘗試降低或抵消碳排放，仍是與環境共存的手段之一。ORIS近年積極關心並投入各類水資源活動，近日再與美國人道主義航空組織「希望之翼（Wings of Hope）」合作，推出一只聯名腕表，透過航空的力量，為偏遠弱勢地區提供醫療支援。

Oris台灣表示，由於品牌過去投入環保、永續、支持水資源等議題，根據調查消費者對於ORIS與永續的連結具有鮮明的高連結度；品牌早自2018年已經透入淨灘，近期再將於9月中前往水牛坑，進行一年一度的淨灘活動；而本次合作的「希望之翼」則是於1963年在美國密蘇里州成立，據了解該組織曾兩度獲諾貝爾和平獎提名。該組織主要倚賴捐助者和志願者的資助運行，例如2021年便有超過65,000人次獲得希望之翼的幫助，其中便有350位志願者提供了他們的飛行服務，而燃油費則透過捐款支出。

聯名表款將有精鋼、黃K金兩種表殼，皆為40毫米並使用具備五日鍊動力儲存的Calibre 401自動上鍊機芯，精鋼款限量1,000只、黃金款則限量100只，並都使用了CervoVolante永續鹿皮表帶、表帶內側並有可愛的甲蟲圖案。黃金款訂價46萬元與特製木盒、已經到貨台灣，精鋼款訂價98,000元，並預計將在10月實際上市。

ORIS今日再推薦了包含紐約港限量腕表、Aquis櫻桃紅腕表、與Hölstein 2022限量腕表等多款年度新品，其中Aquis Cal.400雙色K金藍色款與綠色款為先前發表資料，近日到貨，大膽的用色已經受到不少年輕玩家熱烈詢問；而Aquis櫻桃紅腕表則為尺寸小改款，從第一代的41.5毫米「加碼」為43.5m，訂價則為63,000元。

Aquis Cal. 400日期腕表，18K金、綠色面盤搭配綠色橡膠錶帶，12萬元，另有藍色款。圖 / ORIS提供
Aquis Cal. 400日期腕表，18K金、綠色面盤搭配綠色橡膠錶帶，12萬元，另有藍色款。圖 / ORIS提供
現任Wings of Hope總裁與執行長Bret Heinrich，對本次的合作高度肯定。圖 / ORIS提供
現任Wings of Hope總裁與執行長Bret Heinrich，對本次的合作高度肯定。圖 / ORIS提供
雖然面盤無Wings of Hope的字樣，但低調的風格，一如該NGO組織的默默行善。圖 / ORIS提供
雖然面盤無Wings of Hope的字樣，但低調的風格，一如該NGO組織的默默行善。圖 / ORIS提供
「希望之翼」K金限量腕表將搭配特製木盒，全球限量100只，46萬元。圖 / ORIS提供
「希望之翼」K金限量腕表將搭配特製木盒，全球限量100只，46萬元。圖 / ORIS提供
Aquis日期表，43.5毫米、精鋼表殼、櫻桃紅面盤，63,000元，另有41.5毫米的中型尺存。圖 / ORIS提供
Aquis日期表，43.5毫米、精鋼表殼、櫻桃紅面盤，63,000元，另有41.5毫米的中型尺存。圖 / ORIS提供
ORIS近年積極關心並投入各類水資源活動，近日再與美國人道主義航空組織「希望之翼（Wings of Hope）」合作，推出一只聯名腕表，透過航空的力量，為偏遠弱勢地區提供醫療支援。圖 / ORIS提供
ORIS近年積極關心並投入各類水資源活動，近日再與美國人道主義航空組織「希望之翼（Wings of Hope）」合作，推出一只聯名腕表，透過航空的力量，為偏遠弱勢地區提供醫療支援。圖 / ORIS提供
Calibre 401自動上鍊機芯將具備五日動力儲存與國際保固，並可在透明藍寶石水晶底蓋中欣賞。圖 / ORIS提供
Calibre 401自動上鍊機芯將具備五日動力儲存與國際保固，並可在透明藍寶石水晶底蓋中欣賞。圖 / ORIS提供

腕表 美國 水資源

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