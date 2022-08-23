ORIS大愛續航 聯手Wings of Hope限量表力挺偏鄉醫療

過度的消費、生產，以致連帶而來的資源耗費已是全人類勢必面對的世代議題。然而即便人類倚賴資本主義與經濟，但嘗試降低或抵消碳排放，仍是與環境共存的手段之一。ORIS近年積極關心並投入各類水資源活動，近日再與美國人道主義航空組織「希望之翼（Wings of Hope）」合作，推出一只聯名腕表，透過航空的力量，為偏遠弱勢地區提供醫療支援。

Oris台灣表示，由於品牌過去投入環保、永續、支持水資源等議題，根據調查消費者對於ORIS與永續的連結具有鮮明的高連結度；品牌早自2018年已經透入淨灘，近期再將於9月中前往水牛坑，進行一年一度的淨灘活動；而本次合作的「希望之翼」則是於1963年在美國密蘇里州成立，據了解該組織曾兩度獲諾貝爾和平獎提名。該組織主要倚賴捐助者和志願者的資助運行，例如2021年便有超過65,000人次獲得希望之翼的幫助，其中便有350位志願者提供了他們的飛行服務，而燃油費則透過捐款支出。

聯名表款將有精鋼、黃K金兩種表殼，皆為40毫米並使用具備五日鍊動力儲存的Calibre 401自動上鍊機芯，精鋼款限量1,000只、黃金款則限量100只，並都使用了CervoVolante永續鹿皮表帶、表帶內側並有可愛的甲蟲圖案。黃金款訂價46萬元與特製木盒、已經到貨台灣，精鋼款訂價98,000元，並預計將在10月實際上市。