ORIS大愛續航 聯手Wings of Hope限量表力挺偏鄉醫療

過度的消費、生產,以致連帶而來的資源耗費已是全人類勢必面對的世代議題。然而即便人類倚賴資本主義與經濟,但嘗試降低或抵消碳排放,仍是與環境共存的手段之一。ORIS近年積極關心並投入各類水資源活動,近日再與美國人道主義航空組織「希望之翼(Wings of Hope)」合作,推出一只聯名腕表,透過航空的力量,為偏遠弱勢地區提供醫療支援。

Oris台灣表示,由於品牌過去投入環保、永續、支持水資源等議題,根據調查消費者對於ORIS與永續的連結具有鮮明的高連結度;品牌早自2018年已經透入淨灘,近期再將於9月中前往水牛坑,進行一年一度的淨灘活動;而本次合作的「希望之翼」則是於1963年在美國密蘇里州成立,據了解該組織曾兩度獲諾貝爾和平獎提名。該組織主要倚賴捐助者和志願者的資助運行,例如2021年便有超過65,000人次獲得希望之翼的幫助,其中便有350位志願者提供了他們的飛行服務,而燃油費則透過捐款支出。

聯名表款將有精鋼、黃K金兩種表殼,皆為40毫米並使用具備五日鍊動力儲存的Calibre 401自動上鍊機芯,精鋼款限量1,000只、黃金款則限量100只,並都使用了CervoVolante永續鹿皮表帶、表帶內側並有可愛的甲蟲圖案。黃金款訂價46萬元與特製木盒、已經到貨台灣,精鋼款訂價98,000元,並預計將在10月實際上市。