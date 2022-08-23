2022米其林／葉怡蘭：必比登、餐盤推薦 讓人分不清

《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》必比登推介名單今日出爐，共有141間店家入選，其中，首度納入臺南、高雄雙城，各有27及20個店家獲選，臺北、臺中則各有6個店家新入選必比登推介。故鄉臺南的旅遊飲食作家葉怡蘭說，「看到榜單，心情很複雜，尤其臺南。」她嘆了一口氣，「幾家愛店名列其中。」

近幾年台灣觀光盛行，每到假日，人車鼎沸，臺南人也得調適生活模式，一旦愛店入列，可能就更難吃到了。葉怡蘭說，米其林2018年來台至今，從推薦給外國觀光客的旅遊飲食指南，近幾年除了觀光名店、老店，也開始融入在地觀點，像臺南必比登羅列的不只熱鬧的中西區，甚至含括北區、東區，「範圍相對更多元，除了觀光客角度外，某種程度採納了在地美食的觀點。」

「臺南的小吃類型之多樣，絕對冠絕世界。」葉怡蘭早年曾做過臺南小吃的推薦，每種類型只推薦一家，列印出來就有三張A4紙，可見種類之多元。「但是必比登仍停留在一般人對於臺南美食的想像」，「今年入榜的兩大類：牛肉湯與虱目魚，其他精采卻未見的還有乾麵、鱔魚麵、香腸熟肉......光肉圓就不只蝦仁一種。」但反之，葉怡蘭認為，第一年也許不用這麼嚴格，從觀光角度出發也未必是壞事。

「但必比登與餐盤推薦定義依舊不清楚」，葉怡蘭觀察，餐盤推薦時常納入小吃；而必比登也有不少正式餐廳，「像是臺南四大台菜之一阿美飯店，以及東香台菜海味料理，兩家都以宴席菜為主要特色，卻入選必比登。」

必比登標準是「三道菜千元以內」，「在歐洲或許可行，但在臺灣，範圍就大了。」葉怡蘭認為，若同樣的標準放在亞洲市場，「米其林很難免進退失據，來到小吃眾多的台南又更為明顯。」

葉怡蘭也提出一個新觀點，「近年台灣有愈來愈多熟客預約制餐廳，類似會員制，新客絕無可能吃得到，疫情期間這類餐飲趨勢也愈見明顯，如今竟也已進入必比登。」葉怡蘭指出，今年台北新入榜的元味料理就是只有熟客才訂得到位置。