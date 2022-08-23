2023年老派的生活日曆公開亮相！鎔鑄復古與創新的一冊 問卷募集中
回顧歷年的老派生活日曆，報時光團隊秉持「永存時代印象」的概念，從歷時60多年的老報中，汲取深具時代感的趣味圖照，讓「懷舊」形成一種簡單美好的風格，陪伴在眾多老派迷身旁，在每個嶄新的日子裡細數舊日的精采，蓄積內心的懷舊幸福感，找回對生活與成長的最初感動。
2023年，老派的生活日曆將邁入第五年！這次，報時光團隊在日曆的內容及整體設計都做出了重大突破，讓老派日曆不只是復古時尚的風格代表，更是看得到、聽得見的老派生活美學。
在內容部分，報時光首次攜手老物收藏家，以「環遊時光島」為核心，將絕無僅有的收藏品：台灣第一張唱片、第一首童謠、早期的環島地圖等歷史的眼淚，與珍貴的老報圖像、新聞照片，一併整理出46組不同時代的寶島回憶，將會在2023年老派的生活日曆獨家公開。且搭配老唱片主題，首創「迷你聲音博物館」，在未來的12個月裡，營造更沉浸式的老派感官享受。
而在設計方面，2023年老派的生活日曆及手帳，特邀歷年獲獎無數的金獎設計師操刀，主色採用早期日曆裡的紅、綠、藍三原色，象徵一代人對生活的熱情、對探索的著迷與自由的追尋，應用當代美學中的疊印美術風格，找出復古與創新之間的平衡點，並於細節處大量運用刷舊的技術，使整體呈現相較往年更為「復古」，卻不失現代美感！
懷舊感如一道泛黃卻溫暖的微光，為煩悶的生活注入勇氣與喜悅。你也曾因為一張老照片而開心地笑嗎？明年，讓【2023年老派的生活日曆及手帳】給你更多時代的感動。
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