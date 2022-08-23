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Lisa、安海瑟薇雙美共演！寶格麗推Divas' Dream新珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人、韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人、韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），經典的Divas' Dream系列，將羅馬古蹟卡拉卡拉浴場的馬賽克元素，經重新詮釋為獨樹一幟的扇形珠寶設計。2022年，Divas' Dream系列迎來一系列不透明硬寶石新作為日常生活注入歡愉之美，並以品牌彩色寶石混搭藝術打造一系列頂級珠寶新品，分別由品牌代言人韓國女團BLACKPINK成員LISA與好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）以鮮明個性演出。

2022年的全新作品，聚焦純淨溫潤的珍珠母貝，以及擁有獨特綠色紋路的孔雀石兩種瑰麗素材，襯以柔美的玫瑰金和璀璨的密鑲鑽石，推出包括鍊墜項鍊、對稱開放式戒指、百搭的耳釘式耳環以及飾有鏤空扇形元素的手鍊等。而一款全新設計的項鍊，則巧妙融合以鏤空、鑲嵌鑽石、以鑽石勾邊的珍珠母貝等三種迷人手法呈現的扇形元素，項鍊中央扇形框架更延伸的雙鍊設計巧藏趣味，以全新的穿戴方式及原創的巧思設計為經典系列注入新意。

Divas' Dream頂級珠寶系列則以輕快迷人的色彩組合，向大自然致敬。玫瑰金與彩寶項鍊鑲嵌21顆不同深淺的粉紅色尖晶石，與鮮豔的紅寶石錯落有致，襯托扇形圖騰中央11.93克拉梨形切割尖晶石。品牌以最富盛名的蛋面切割手法，雕琢黃水晶、綠碧璽、橘色錳鋁榴石，為扇形圖騰創造繽紛焦點，配上紫水晶、綠玉髓、綠松石、珊瑚和粉紅蛋白石打造的葉辦，展現出寶格麗身為彩寶藝術大師掌握色彩的深厚底蘊。部分項鍊亦可拆卸成為手鍊，並且提供項鍊調整兩種不同的長度配戴的多樣穿搭選擇。

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽手鍊，約13萬4,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽手鍊，約13萬4,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽戒指，約11萬700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽戒指，約11萬700元。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人、安海瑟薇與韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人、安海瑟薇與韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人安海瑟薇配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人安海瑟薇配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人、韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人、韓國女團BLACKPINK成員LISA配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人安海瑟薇配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗代言人安海瑟薇配戴2022 Divas' Dream系列最新珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約43萬3,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約43萬3,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽耳環，約27萬4,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽耳環，約27萬4,600元。圖／寶格麗提供

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