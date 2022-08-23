Lisa、安海瑟薇雙美共演！寶格麗推Divas' Dream新珠寶

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），經典的Divas' Dream系列，將羅馬古蹟卡拉卡拉浴場的馬賽克元素，經重新詮釋為獨樹一幟的扇形珠寶設計。2022年，Divas' Dream系列迎來一系列不透明硬寶石新作為日常生活注入歡愉之美，並以品牌彩色寶石混搭藝術打造一系列頂級珠寶新品，分別由品牌代言人韓國女團BLACKPINK成員LISA與好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）以鮮明個性演出。

2022年的全新作品，聚焦純淨溫潤的珍珠母貝，以及擁有獨特綠色紋路的孔雀石兩種瑰麗素材，襯以柔美的玫瑰金和璀璨的密鑲鑽石，推出包括鍊墜項鍊、對稱開放式戒指、百搭的耳釘式耳環以及飾有鏤空扇形元素的手鍊等。而一款全新設計的項鍊，則巧妙融合以鏤空、鑲嵌鑽石、以鑽石勾邊的珍珠母貝等三種迷人手法呈現的扇形元素，項鍊中央扇形框架更延伸的雙鍊設計巧藏趣味，以全新的穿戴方式及原創的巧思設計為經典系列注入新意。