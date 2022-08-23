2022米其林／臺南必比登「無名店」好多！27店有19間小吃
美國《CNN》電視台以「美食界的王者」讚譽臺南，華爾街日報美食作家將臺南喻為「世界美食博物館」；臺南這個美食之都，今年首度入列米其林指南。今日公布的必比登名單中，共有27個店家獲得推薦，其中19家以小吃入選。其中，「無名」就有4家，無怪乎美食家徐天麟笑稱，「臺南的無名都很厲害。」
首屆入選必比登的4家「無名」，分別是大勇街無名鹹粥、開元路無名虱目魚、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯；後兩者因為標示路街名，不少美食家私下探詢地址「是那家自己的愛店嗎？」記者去電米其林，輾轉回復大半日，「還須一點時間待查。」到底是哪間「無名」，建議官方應該列出路名。
今年首度納入評選的臺南，共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地中擁有最多新入選必比登推介的城市，也是最被美食家關注的地區。其中19家以小吃入選，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為必比登推介名單中的亮點。
臺南也有5家店以「臺灣菜」入選必比登，其中，有3家專精於宴席與辦桌料理，包括一甲子老店阿美飯店、東香台菜海味料理，以及無菜單料理呈現台灣辦桌文化的筑馨居。而博仁堂原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。
臺南知名的粥品，也有兩家店入選，分別是阿星鹹粥與大勇街無名鹹粥，都是深受在地與觀光客喜愛的排隊名店。此外，小公園擔仔麵創立超過70年，滋味樸實也入選。
2022台南米其林指南─必比登推介(全為新進榜)
阿星鹹粥
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿興虱目魚
阿美飯店
保安路米糕
田媽媽 長盈海味屋
大勇街無名鹹粥
東香台菜海味料理
福泰飯桌第三代
下大道蘭米糕
八寶彬圓仔惠 (國華街)
開元紅燒土魠魚羮
開元路無名虱目魚
康樂街牛肉湯
落成米糕
無名新鮮牛肉湯
無名羊肉湯
博仁堂
尚好吃牛肉湯
鮮蒸蝦仁肉圓
小公園擔仔麵
府城食府 (安平)
王氏魚皮
葉家小卷米粉
一味品
永通虱目魚粥
筑馨居
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