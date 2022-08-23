2022米其林／臺南必比登「無名店」好多！27店有19間小吃

美國《CNN》電視台以「美食界的王者」讚譽臺南，華爾街日報美食作家將臺南喻為「世界美食博物館」；臺南這個美食之都，今年首度入列米其林指南。今日公布的必比登名單中，共有27個店家獲得推薦，其中19家以小吃入選。其中，「無名」就有4家，無怪乎美食家徐天麟笑稱，「臺南的無名都很厲害。」

首屆入選必比登的4家「無名」，分別是大勇街無名鹹粥、開元路無名虱目魚、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯；後兩者因為標示路街名，不少美食家私下探詢地址「是那家自己的愛店嗎？」記者去電米其林，輾轉回復大半日，「還須一點時間待查。」到底是哪間「無名」，建議官方應該列出路名。

今年首度納入評選的臺南，共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地中擁有最多新入選必比登推介的城市，也是最被美食家關注的地區。其中19家以小吃入選，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為必比登推介名單中的亮點。

臺南也有5家店以「臺灣菜」入選必比登，其中，有3家專精於宴席與辦桌料理，包括一甲子老店阿美飯店、東香台菜海味料理，以及無菜單料理呈現台灣辦桌文化的筑馨居。而博仁堂原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。

臺南知名的粥品，也有兩家店入選，分別是阿星鹹粥與大勇街無名鹹粥，都是深受在地與觀光客喜愛的排隊名店。此外，小公園擔仔麵創立超過70年，滋味樸實也入選。

2022台南米其林指南─必比登推介(全為新進榜) 阿星鹹粥 阿明豬心冬粉 (保安路) 阿興虱目魚 阿美飯店 保安路米糕 田媽媽 長盈海味屋 大勇街無名鹹粥 東香台菜海味料理 福泰飯桌第三代 下大道蘭米糕 八寶彬圓仔惠 (國華街) 開元紅燒土魠魚羮 開元路無名虱目魚 康樂街牛肉湯 落成米糕 無名新鮮牛肉湯 無名羊肉湯 博仁堂 尚好吃牛肉湯 鮮蒸蝦仁肉圓 小公園擔仔麵 府城食府 (安平) 王氏魚皮 葉家小卷米粉 一味品 永通虱目魚粥