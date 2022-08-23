2022米其林／美食家徐天麟：遺珠太多 臺南必比登應有200家

《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》的前導、必比登推介名單今日率先出爐，共有141間店家入選，今年首度納入臺南、高雄雙城，其中臺南以27個店家成為「擁有最多新入選必比登推介」的城市。對於美食家徐天麟來說，「遺珠還是太多」，他說，「原以為臺南會是全世界必比登最多的城市。」

對於4個必比登城市榜單，徐天麟對於臺南榜單最失望。「到臺南必吃的開元路無名虱目魚，是我心目中的前三名；還有大勇街的無名鹹粥也是愛店。」「臺南的無名系列都很有名，尤其有許多躲在巷子裡的無名，評審可能都找不到。」

臺南具有古早漢人的氣息，臺南人總認為周遭店家就是全世界最好吃的店；開店時間也不一致，因為都是煮給鄰居吃的，「所以到臺南絕對不能跟兩個以上的朋友相約，否則各有口袋名單，一定會吵架。」徐天麟笑說，「其實也怕愛店入榜，觀光客一旦找到了，在地人就吃不到了。」

回到臺北，徐天麟認為，「必比登標準不一」，「以人和園為例，他搬遷到新的地點，桌次陳設安排看得出考量到各個年齡層，食物好吃，至少應該入選餐盤或摘星，況且，不可能在必比登規範的每人餐資千元以下。」

至於臺中，「精彩的小吃多半在市場及其附近區域，很多是幾近失傳、需要被保護的。」但米其林公布、熱潮一陣過後，他們還是有必須面對的問題，「尤其如今通膨壓力下，小吃不敢漲價，老一輩的尚可忍耐認命，年輕一輩如何願意接手？」

徐天麟指出，美食也是一種文化，應該透過輔導或補助給予他們一條生路。