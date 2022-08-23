看漫畫才是正經事 玲奈、櫻田通現身Burberry表參道店
平面和立體之間可有互動？平民、大眾化的2D漫畫，其實也能傳遞出3D的浪漫與夢幻，例如過往也曾有GUCCI與《JOJO的奇妙冒險》、COACH與《火影忍者》合作、聯名。近日Burberry則與日本漫畫家山口飛翔合作，將其知名漫畫「藍色時期」角色穿戴上品牌Lola包款、漫畫並在Burberry表參道店上展出，並有多位日本新生代模特兒、演員出席。
在山口飛翔筆下，「藍色時期」的男女主角八虎與龍二與Burberry Lola包相遇，兩位主人翁穿上了Burberry經典格紋衣物、配戴上Lola包，並受到Lola包的大膽、純真與自我表現的精神所啟發；山口飛翔表示，Burberry是他從小就認識、熟悉並欣賞的品牌。他並嘗試在創作和品牌間找出平衡，並希望將這份情感傳達給Burberry的粉絲。
全數漫畫除了製作成限量專刊紙本，也被放大輸出於Burberry表參道店內牆上與三樓。包含曾演出《愛愛超能者》、《淨化萬事屋》等電影並在2021年6月成為Burberry品牌大使的26歲日混血模特兒池田依來沙（Elaiza Ikeda），日本男演員櫻田通（Dori Sakurada）、德日混血女模玲奈（Reina Triendl）、山本美月（Mizuki Yamamoto）、横田真悠（Yokota Mayuu）、模特兒中村里砂（ʀɪsᴀ ɴᴀᴋᴀᴍᴜʀᴀ），全數都一同出席，並配戴上絎縫羔羊皮Lola包、相機包等各式包款。
想欣賞這些大型輸出的浪漫與時髦？BURBERRY表參道店櫃地址為：日本東京都150-0001澀谷區神宮前5丁目2-29，營業時間為每日早上11點至晚上8點，展出時間將至9月5日（一）為止。同時，自上周六起，Burberry所有精品店內都提供這份限量特刊，而無法前往日本店鋪的消費者，則可在Burberry官方網站上線上閱讀，同時還可經由品牌官方LINE帳號下載貼圖。
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