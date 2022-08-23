快訊

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

平台大當機！ foodpanda無預警「餐廳全關閉」 網友崩潰不能下單

直播／疫情反轉上升！今本土+2萬6095例、增287例境外移入 16人病歿

雙手同時塗抹沖洗、快速開關一秒止水 韓國 SESON 握把式蓮蓬頭讓洗澡更便利

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

許多人在洗澡沐浴時，常遇到一些小困擾，例如想暫時關水，卻摸不到水龍頭、出門前快速洗頭，單手好像洗不乾淨，或者是幫毛小孩洗澡時，一手固定一手抓蓮蓬頭，總是手忙腳亂⋯⋯。在這樣的情況下，是否曾經有過這樣的念頭呢？「如果可以多出一隻手拿著蓮蓬頭、要是水能從手掌出來該有多好？」、「緊急的時候，想要不用特地騰出手伸去關水龍頭，就能夠直接控制開關水！」，諸如此類的情形在我們的日常生活中經常發生。韓國 Idea & Life 居家生活團隊於是想出了一個辦法，把蓮蓬頭做成「可握式」，讓你有多騰出一隻手來洗澡的感覺，握著蓮蓬頭也能各種角度輕鬆塗抹沖洗！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

SESON 握把式蓮蓬頭設有止水開關，一鍵式操作非常容易。開關凸出的狀態即為關閉，拇指按一下鬆開就會變成 ON 開啟。再次按壓後鬆開，則變為 OFF 關閉狀態。不需持續按著。特別是幫寵物、嬰孩洗澡時，暫時關水是比較麻煩的過程，但使用 SESON 握把式蓮蓬頭，就不再需要為了關水而站起來，或伸手去找水龍頭！除此之外，透過開關方便控制出水，也能夠有效減少水資源浪費。蓮蓬頭上的一鍵式開關，在無需使用水的瞬間可停止噴水，最大程度地減少水資源浪費。使用有效的蓮蓬頭可帶來節水效果。

除了改善手拿蓮蓬頭的方式，蓮蓬頭本身該有的功能也一點都不馬虎。SESON 蓮蓬頭面板多達 238 個細微出水孔，出水孔直徑僅 0.25mm 比一般蓮蓬頭小，以達到增壓的效果，灑出來的水柱輕柔不刺激肌膚。一般在幫嬰孩洗澡時，有些小朋友會怕蓮蓬頭的水柱，水壓雖強但水流溫和、不會刺激孩子的肌膚，並且洗澡的同時能用雙手安撫，讓小朋友感到安心舒服。除了自己洗浴以外，不管是幫小朋友、或是家中長輩、行動不便的人士等，以及替毛小孩洗澡，也都可以順暢地使用，是專為全家人設計的蓮蓬頭！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

韓國SESON 握把式蓮蓬頭由韓國品牌 Idea & Life 居家生活研發的新產品。創辦團常常思考著，如何才能改善生活上的些許不便，自己和家人能不能過上更便利的生活？不能給因育兒而疲憊不堪的母親們帶來力量嗎？幫寵物洗澡為什麼這麼困難呢？為了解決諸如此類生活上的各種不便，因而投入研發產品，希望透過一些小小的想法變化，帶給大家更多幸福的生活體驗。

現正享限時集購優惠 ，詳情請看活動頁。自由使用雙手、止水開關方便操作、有效節省水資源，限定優惠價格不容錯過！

水資源

延伸閱讀

BLACKPINK Jennie最愛香氛品牌Tamburins甚麼來頭？解密3大爆紅理由，單靠這條金鍊護手霜紅進好萊塢

美國與日韓近期商討台海情勢 期盼穩定維持現狀

台女赴韓當練習生追夢 娛樂公司卻要求每周交內衣照遭警方調查

韓國商界建言半導體出口多元化 降低對中國市場依賴

相關新聞

2022米其林／臺南必比登「無名店」好多！27店有19間小吃

美國《CNN》電視台以「美食界的王者」讚譽臺南，華爾街日報美食作家將臺南喻為「世界美食博物館」；臺南這個美食之都，今年首...

農產品加工 陳吉仲推「紅豆牛肉漢堡」 石斑魚漢堡研發中

中國大陸對台下多項農產品禁令，包括石斑魚、白帶魚、竹筴魚、柑橘類、鳳梨、鳳梨釋迦等等，農委會主委陳吉仲今天說，要推石斑魚...

日法手法融合！Le Duet全新11道式「摩登懷石料理」

歷經2個月的試營運，主打摩登懷石料理的「Le Duet Modern Kaiseki」已於7月正式開幕，並且透過日法跨界...

雙手同時塗抹沖洗、快速開關一秒止水 韓國 SESON 握把式蓮蓬頭讓洗澡更便利

許多人在洗澡沐浴時，常遇到一些小困擾，例如想暫時關水，卻摸不到水龍頭、出門前快速洗頭，單手好像洗不乾淨，或者是幫毛小孩洗澡時，一手固定一手抓蓮蓬頭，總是手忙腳亂⋯⋯。在這樣的情況下，是否曾經有過這樣的念頭呢？「如果可以多出一隻手拿著蓮蓬頭、要是水能從手掌出來該有多好？」、「緊急的時候，想要不用特地騰出手伸去關水龍頭，就能夠直接控制開關水！」，諸如此類的情形在我們的日常生活中經常發生。韓國 Idea & Life 居家生活團隊於是想出了一個辦法，把蓮蓬頭做成「可握式」，讓你有多騰出一隻手來洗澡的感覺，握著蓮蓬頭也能各種角度輕鬆塗抹沖洗！

Lisa、安海瑟薇雙美共演！寶格麗推Divas' Dream新珠寶

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），經典的Divas' Dream系列，將羅馬古蹟卡拉卡拉浴場的馬賽克元素，經重...

2022米其林「必比登推介」出爐 高雄20間店家上榜

你吃過幾家？高雄今年被納入「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》的評鑑城市，今公布的必比登推介（Bib Gourman...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。