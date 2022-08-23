雙手同時塗抹沖洗、快速開關一秒止水 韓國 SESON 握把式蓮蓬頭讓洗澡更便利

許多人在洗澡沐浴時，常遇到一些小困擾，例如想暫時關水，卻摸不到水龍頭、出門前快速洗頭，單手好像洗不乾淨，或者是幫毛小孩洗澡時，一手固定一手抓蓮蓬頭，總是手忙腳亂⋯⋯。在這樣的情況下，是否曾經有過這樣的念頭呢？「如果可以多出一隻手拿著蓮蓬頭、要是水能從手掌出來該有多好？」、「緊急的時候，想要不用特地騰出手伸去關水龍頭，就能夠直接控制開關水！」，諸如此類的情形在我們的日常生活中經常發生。韓國 Idea & Life 居家生活團隊於是想出了一個辦法，把蓮蓬頭做成「可握式」，讓你有多騰出一隻手來洗澡的感覺，握著蓮蓬頭也能各種角度輕鬆塗抹沖洗！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

SESON 握把式蓮蓬頭設有止水開關，一鍵式操作非常容易。開關凸出的狀態即為關閉，拇指按一下鬆開就會變成 ON 開啟。再次按壓後鬆開，則變為 OFF 關閉狀態。不需持續按著。特別是幫寵物、嬰孩洗澡時，暫時關水是比較麻煩的過程，但使用 SESON 握把式蓮蓬頭，就不再需要為了關水而站起來，或伸手去找水龍頭！除此之外，透過開關方便控制出水，也能夠有效減少水資源浪費。蓮蓬頭上的一鍵式開關，在無需使用水的瞬間可停止噴水，最大程度地減少水資源浪費。使用有效的蓮蓬頭可帶來節水效果。

除了改善手拿蓮蓬頭的方式，蓮蓬頭本身該有的功能也一點都不馬虎。SESON 蓮蓬頭面板多達 238 個細微出水孔，出水孔直徑僅 0.25mm 比一般蓮蓬頭小，以達到增壓的效果，灑出來的水柱輕柔不刺激肌膚。一般在幫嬰孩洗澡時，有些小朋友會怕蓮蓬頭的水柱，水壓雖強但水流溫和、不會刺激孩子的肌膚，並且洗澡的同時能用雙手安撫，讓小朋友感到安心舒服。除了自己洗浴以外，不管是幫小朋友、或是家中長輩、行動不便的人士等，以及替毛小孩洗澡，也都可以順暢地使用，是專為全家人設計的蓮蓬頭！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

韓國SESON 握把式蓮蓬頭由韓國品牌 Idea & Life 居家生活研發的新產品。創辦團常常思考著，如何才能改善生活上的些許不便，自己和家人能不能過上更便利的生活？不能給因育兒而疲憊不堪的母親們帶來力量嗎？幫寵物洗澡為什麼這麼困難呢？為了解決諸如此類生活上的各種不便，因而投入研發產品，希望透過一些小小的想法變化，帶給大家更多幸福的生活體驗。