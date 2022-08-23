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越南泡麵又檢出未核准農藥 邊境攔截1440公斤

中央社／ 台北23日電

繼印尼、菲律賓等地進口泡麵因農藥殘留量不符規定遭邊境攔截，衛福部食藥署今天公布，一批從越南進口的OMACHI速食酸蝦味麵檢出未核准農藥環氧乙烷，共1440公斤退運銷毀。

根據食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，共有19款食品遭退運或銷毀。其中，仟渝有限公司從越南進口的「OMACHI速食酸蝦味麵（SOUR SHRIMPFLAVOR INSTANT NOODLE）」，調味粉包中檢出殘留未核准農藥環氧乙烷0.195 mg/kg，共1440公斤全數遭退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，這家業者是第1次違規，但自越南進口的泡麵目前累計已有3批違規，接下來針對不同業者從同產地進口的同類型產品，都將提高抽驗比率為20%到50%。

陳慶裕表示，之前違規情形較嚴重為印尼進口泡麵，目前也已提高抽驗比率為20%到50%。

另外，還有從中國大陸、日本、加拿大、智利等國家進口的多款農產，分別檢出賽安勃、陶斯松等農藥殘留，全數退運銷毀。

泡麵 越南 食藥署

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