農產品加工 陳吉仲推「紅豆牛肉漢堡」 石斑魚漢堡研發中

中國大陸對台下多項農產品禁令，包括石斑魚、白帶魚、竹筴魚、柑橘類、鳳梨、鳳梨釋迦等等，農委會主委陳吉仲今天說，要推石斑魚漢堡，同時也要做紅豆牛肉堡等加工品。

農委會今天舉行「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，陳吉仲說，感謝麥當勞、摩斯、義美等重要食品加工業者，都很樂意採用石斑魚當作加工原料，麥當勞目前還在研發當中，也還有其他食品加工業者會積極採購台灣農產品，例如漢堡王用紅豆做成牛肉漢堡。

陳吉仲說，許多國際大廠因為全世界原物料高漲、現在可能船運成本也在提高，再加上氣候變遷正在影響全世界，所以這些重大食品廠為了確保原料來源，都積極使用國內相關農產品，如果有一定進度會盡快對外說明，並再次呼籲消費者中秋節要吃文旦也要烤石斑。

媒體對「紅豆」做「牛肉漢堡」表示驚訝，再度確認時，陳吉仲說「就是紅豆牛肉漢堡」，現場媒體詢問，好吃嗎？陳吉仲說「我不吃牛肉」，他說，紅豆牛肉漢堡口味是鹹的，口味是好吃的，紅豆也可以搭配鹹稀飯，不是只能用於甜食，漢堡王已經有在屏東試推出，未來會全國販售。

陳吉仲說，夏天有許多生菜不易取得，有些需要進口，希望未來可以透過國內溫網室，提供食品大廠所需，讓國內雜糧如大豆、高粱、硬質玉米需求大幅度成長。