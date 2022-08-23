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55歲妮可基嫚超低體脂身材逼死人！不忌口飲食運動秘訣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman

臉可能可以靠醫美，但目前為止維持身材還沒有捷徑，連盛傳整形的大咖卡達珊姐妹都要積極運動才能維持身材。今年55歲的好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）在自己IG分享登上「The Perfect Magazine」封面故事的一系列照片，展露驚人的健身成果。以往僅在紅毯上若隱若現的纖瘦身材，在攝影師鍾靈（Zhong Lin）的鏡頭下，展露出令人驚嘆的力與美。

妮可基嫚曾受訪表示，自己在飲食上一直維持著82法則，什麼都吃適量：80%選擇健康食物，包括新鮮輸過、低脂蛋白質、和完整的穀物。另外20％就會包括一些比較不健康的食物，像是炸物、人工食品、糖類等，讓身體不致過度飢渴。她還曾透露自己放縱時最愛松露比薩。

有氧運動也是維持身材一大重點。在澳洲長大的妮可來自一個熱愛長跑的家庭，家人會一起報名半馬。搬到美國鄉下Nashville後她經常散步慢跑，透過有氧運動提升新陳代謝。回到澳洲的時候則會去海泳或沿著海邊沙灘慢跑，她也會踩飛輪和打網球。雖然肌肉驚人，不過妮可並沒有特地做增肌運動，連從事瑜伽他也選擇以呼吸為主的流暢或八肢瑜伽，透過這類型的強力瑜伽提升肌力。

55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」封面，展露驚人的健身成果。圖／摘自IG
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」封面，展露驚人的健身成果。圖／摘自IG
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」，由著名攝影師鍾靈掌鏡。圖／摘自IG @nicolekidman
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」封面，展露驚人的健身成果。圖／摘自IG @theprefectmagazine
55歲妮可基嫚登上國外時尚雜誌「The Perfect Magazine」封面，展露驚人的健身成果。圖／摘自IG @theprefectmagazine

澳洲 整形

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