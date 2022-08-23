55歲妮可基嫚超低體脂身材逼死人！不忌口飲食運動秘訣

臉可能可以靠醫美，但目前為止維持身材還沒有捷徑，連盛傳整形的大咖卡達珊姐妹都要積極運動才能維持身材。今年55歲的好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）在自己IG分享登上「The Perfect Magazine」封面故事的一系列照片，展露驚人的健身成果。以往僅在紅毯上若隱若現的纖瘦身材，在攝影師鍾靈（Zhong Lin）的鏡頭下，展露出令人驚嘆的力與美。

妮可基嫚曾受訪表示，自己在飲食上一直維持著82法則，什麼都吃適量：80%選擇健康食物，包括新鮮輸過、低脂蛋白質、和完整的穀物。另外20％就會包括一些比較不健康的食物，像是炸物、人工食品、糖類等，讓身體不致過度飢渴。她還曾透露自己放縱時最愛松露比薩。