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逾五成旅客解封後想去香港 機加酒預算提高逾八成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
雄獅旗下欣傳媒調查發現，55.3%旅客有意願在解封後前往香港旅遊。雄獅提供
雄獅旗下欣傳媒調查發現，55.3%旅客有意願在解封後前往香港旅遊。雄獅提供

邊境逐漸解封，旅客想出國的心蠢蠢欲動，距離台灣飛行時間不到2小時的香港，一直是不少台灣人的熱門旅遊目的地，雄獅旅遊觀察，香港將從海外及台灣抵港者的入境檢疫安排調整為「3+4」模式，讓香港自由行及旅遊票券商品詢問度明顯提升。

雄獅旗下欣傳媒日前舉辦「旅遊美食大調查‧品味香港篇」，訪問10079位旅客後發現，有高達83.7%旅客曾經造訪過香港，其中更有近五成旅客曾造訪過香港2次以上；55.3%旅客有意願在解封後前往香港旅遊，選擇香港五大理由分別為價格考量、旅遊時間、距離短、在地美食、遊樂園。

雄獅表示，分析旅客旅遊習慣，有近八成旅客會選擇自由行，其中57.3%偏好向旅行社購買機加酒套裝行程，平均預算約2.2萬，較疫情前預算約1.2萬提高逾8成，20.5%會分開訂購機票及飯店，另有22.2%選擇團體旅遊；旅遊時間以三天兩夜43.2%最高，其次為四天三夜35.4%、五天四夜14.1%。

雄獅指出，進一步觀察旅客喜好，有高達68.2%選擇香港美食之旅，又以港式點心、燒臘、甜品、米其林餐廳、Fine Dining最受歡迎；55.6%喜歡文化之旅，包含甫於今年7月開幕的香港故宮文化博物館、M+視覺文化博物館、大館、戲曲中心、西九藝術公園等，都是令旅客嚮往的新文化景點；其次是電影景點、文青路線、購物、親子旅遊等，都是旅客偏好的香港旅遊主題。

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