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社群狂洗版的FENDI包！起底明星最愛款O'Lock Swing

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI蟒蛇皮O' Lock Swing包，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI蟒蛇皮O' Lock Swing包，98,000元。圖／FENDI提供

繼叫好又叫座的 O'Lock時尚珠寶系列後，FENDI將獨具魅力的O'Lock logo圖案再次發揚光大，推出秋冬22最新包款FENDI O'Lock Swing包，獨特的設計廣受到許多時尚名人的喜愛，成為社群上最狂洗版的熱門話題，包括女星侯佩岑、蔡詩芸、陳庭妮、楊祐寧妻子Melinda、許路兒與眾時尚網紅皆相繼搶搭，展現個人的穿搭個性。

由FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的O'Lock logo圖案，採用散發柔美氣質的柔和橢圓形設計，將品牌著名的FF logo圖案，變成具有現代風格又靈動的扣環。包款的設計將O'Lock鍊條按照完美比例放大、並混合雙色金屬和玳瑁材質打造，推出迷人的O'Lock Swing和O'Lock Zip兩種包款，O'Lock鍊條可裝飾在包身或手上，輕鬆變化出獨具個人風格的穿法。

採用1990年代簡約時尚風格廓型的FENDI O'Lock Swing包款，搭上當今流行的腋下包風潮，包身上更裝飾經典FENDI Roma金色金屬字樣，除了可以輕鬆夾在腋下，也能當成時尚的手拿包。本季提供從黑色到鴿灰色和米色的光面皮革等多種色彩，亦有FENDI招牌的FF logo圖案織錦布料可供選擇，這些款式均附可拆式皮革肩帶。另有奢華的鱷魚皮或千鳥格紋布料款式，則搭配具有O'Lock金屬細節的皮革肩帶；裝飾珍貴的狐狸毛皮草的奢華的蟒蛇皮和千鳥格布料包款，則配有成套帶有O'Lock金屬細節的肩帶。

尺寸更大、包身更柔軟的O'Lock Zip包款，跟O'Lock Swing一樣擁有粗大O'Lock鍊條，同樣也能夾在腋下或手拿，但另附有一條可拆式皮革短肩帶，食慾的設計提供給需要更大容量的女性。經典FF織錦布料、毛茸茸的雙色狐狸毛皮草或翻羊毛等O'Lock Zip的多個款式，裝飾品牌標誌性的FENDI Roma金色金屬字樣，完美反映出2022秋冬系列的精神。

侯佩岑揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
侯佩岑揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
FENDI蟒蛇皮飾狐狸毛O' Lock Swing包，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI蟒蛇皮飾狐狸毛O' Lock Swing包，11萬5,000元。圖／FENDI提供
楊祐寧妻Melinda揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
楊祐寧妻Melinda揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
楊祐寧妻Melinda揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
楊祐寧妻Melinda揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
蔡詩芸揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
蔡詩芸揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
侯佩岑揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
侯佩岑揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
許路兒揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
許路兒揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
陳庭妮揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
陳庭妮揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
FENDI秋冬O' Lock Swing包受到許多時尚名人的喜愛。圖／摘自IG
FENDI秋冬O' Lock Swing包受到許多時尚名人的喜愛。圖／摘自IG
陳庭妮揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
陳庭妮揹FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
FENDI水藍色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI水藍色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供
許路兒揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
許路兒揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
蔡詩芸揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
蔡詩芸揹FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／摘自藝人IG
FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色牛皮O' Lock Swing包，76,000元。圖／FENDI提供

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