社群狂洗版的FENDI包！起底明星最愛款O'Lock Swing
繼叫好又叫座的 O'Lock時尚珠寶系列後，FENDI將獨具魅力的O'Lock logo圖案再次發揚光大，推出秋冬22最新包款FENDI O'Lock Swing包，獨特的設計廣受到許多時尚名人的喜愛，成為社群上最狂洗版的熱門話題，包括女星侯佩岑、蔡詩芸、陳庭妮、楊祐寧妻子Melinda、許路兒與眾時尚網紅皆相繼搶搭，展現個人的穿搭個性。
由FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的O'Lock logo圖案，採用散發柔美氣質的柔和橢圓形設計，將品牌著名的FF logo圖案，變成具有現代風格又靈動的扣環。包款的設計將O'Lock鍊條按照完美比例放大、並混合雙色金屬和玳瑁材質打造，推出迷人的O'Lock Swing和O'Lock Zip兩種包款，O'Lock鍊條可裝飾在包身或手上，輕鬆變化出獨具個人風格的穿法。
採用1990年代簡約時尚風格廓型的FENDI O'Lock Swing包款，搭上當今流行的腋下包風潮，包身上更裝飾經典FENDI Roma金色金屬字樣，除了可以輕鬆夾在腋下，也能當成時尚的手拿包。本季提供從黑色到鴿灰色和米色的光面皮革等多種色彩，亦有FENDI招牌的FF logo圖案織錦布料可供選擇，這些款式均附可拆式皮革肩帶。另有奢華的鱷魚皮或千鳥格紋布料款式，則搭配具有O'Lock金屬細節的皮革肩帶；裝飾珍貴的狐狸毛皮草的奢華的蟒蛇皮和千鳥格布料包款，則配有成套帶有O'Lock金屬細節的肩帶。
尺寸更大、包身更柔軟的O'Lock Zip包款，跟O'Lock Swing一樣擁有粗大O'Lock鍊條，同樣也能夾在腋下或手拿，但另附有一條可拆式皮革短肩帶，食慾的設計提供給需要更大容量的女性。經典FF織錦布料、毛茸茸的雙色狐狸毛皮草或翻羊毛等O'Lock Zip的多個款式，裝飾品牌標誌性的FENDI Roma金色金屬字樣，完美反映出2022秋冬系列的精神。
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