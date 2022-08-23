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Shazam滿20歲了！累積辨識700億次歌曲 Apple Music推獨家排行榜歌單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Shazam於2002年夏季首度推出，至今已滿20周年，在全球使用者的支持下，Shazam歌曲辨識量現已正式超過700億。圖／蘋果提供
Shazam於2002年夏季首度推出，至今已滿20周年，在全球使用者的支持下，Shazam歌曲辨識量現已正式超過700億。圖／蘋果提供

你今天也Shazam了嗎？用來辨識曲目的Shazam推出滿20周年了，這20年來，Shazam歌曲辨識量已正式超過700億，讓每個人都能輕鬆使用歌曲辨識功能發現並與各種音樂互動。為紀念這個時刻，Shazam邀請樂迷踏上一段回憶之旅，並在Apple Music上獨家帶來一份特別的歌單，其中包含過去20年來每年Shazam辨識次數最多的歌曲，從Train的〈Hey, Soul Sister〉到Sia的〈Cheap Thrills〉，透過這個獨特的歌單，也真實反映過去20 年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。

而Shazam多年來所扮演的角色也不單純只是辨識歌曲，透過Shazam的搜尋趨勢排行榜，也對全球各地的新人、網路爆紅流行話題、整體音樂界脈動息息相關。像是Kate Bush 1985年的歌曲〈Running Up That Hill〉在《怪奇物語》影集中出現，使得這位歌手的Shazam辨識次數創下歷史新高，創下連續10天全球榜單排名第一，並持續在25個全國排行榜上名列前茅，超越2022年其他所有歌曲。

Shazam也持續致力於創新，藉由新工具將樂迷拉近他們喜愛的音樂和藝人，例如使用者只需透過Shazam辨識歌曲，或在Shazam App、網站搜尋，演唱會探索功能就會聚焦顯示附近的演唱會和演出售票資訊。

Shazam於2008年7月在全新的App Store上推出，並於2018年加入Apple的大家庭。圖／蘋果提供
Shazam於2008年7月在全新的App Store上推出，並於2018年加入Apple的大家庭。圖／蘋果提供
快打開Apple Music收聽關於Shazam的獨家歌單。圖／蘋果提供
快打開Apple Music收聽關於Shazam的獨家歌單。圖／蘋果提供

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Shazam推出20週年 累積識別逾700億首歌曲、月使用人數破2.25億

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