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Shazam滿20歲了！累積辨識700億次歌曲 Apple Music推獨家排行榜歌單
你今天也Shazam了嗎？用來辨識曲目的Shazam推出滿20周年了，這20年來，Shazam歌曲辨識量已正式超過700億，讓每個人都能輕鬆使用歌曲辨識功能發現並與各種音樂互動。為紀念這個時刻，Shazam邀請樂迷踏上一段回憶之旅，並在Apple Music上獨家帶來一份特別的歌單，其中包含過去20年來每年Shazam辨識次數最多的歌曲，從Train的〈Hey, Soul Sister〉到Sia的〈Cheap Thrills〉，透過這個獨特的歌單，也真實反映過去20 年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。
而Shazam多年來所扮演的角色也不單純只是辨識歌曲，透過Shazam的搜尋趨勢排行榜，也對全球各地的新人、網路爆紅流行話題、整體音樂界脈動息息相關。像是Kate Bush 1985年的歌曲〈Running Up That Hill〉在《怪奇物語》影集中出現，使得這位歌手的Shazam辨識次數創下歷史新高，創下連續10天全球榜單排名第一，並持續在25個全國排行榜上名列前茅，超越2022年其他所有歌曲。
Shazam也持續致力於創新，藉由新工具將樂迷拉近他們喜愛的音樂和藝人，例如使用者只需透過Shazam辨識歌曲，或在Shazam App、網站搜尋，演唱會探索功能就會聚焦顯示附近的演唱會和演出售票資訊。
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