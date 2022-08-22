開學季購物優惠 買OLED筆電抽GoPro 週邊配件2.8折起

下週學生族就要陸續開學了，不管是暑假作業還沒做完，還是開學用品還沒準備好，都要趕快把握時間完成各項待辦清單。而針對新世代學生必備的科技3C用品，各品牌也都推出了開學季教育優惠，搶攻開學採購商機。

想買筆電的民眾，華碩9月底前推出教育優惠方案，高中以上在學生或教職員，線上申請折扣碼，可於指定通路購買指定款Intel Evo認證OLED筆電（UX3402/S3402/S3502/S5402/UP6502）享獨家好康，全通路購買ASUS/ROG指定筆電、桌機、AiO（迷你桌機除外），登錄送5TB/2TB行動硬碟、PC Game Pass 3個月序號＋XBOX無線控制器、1,000元電子禮券等好禮，再抽GoPro HERO 10 Black旅拍組（價值21,420元）以及奢華露營一泊二食（2人同行，價值6,500元）；買ASUS Vivobook系列指定OLED筆電，加碼抽價值5,000元的JPTIP日文雲端課程。

針對經常面對實體、線上課程隨時切換進行的Z世代，Logitech也推出3大學習利器「Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼」、「Crayon iPad數位筆」以及「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」，幫助在各種情境下皆能自在學習，8月23日中午12點起於嘖嘖平台獨家限量販售，超早鳥最低6.3折起，蘋果迷及爸媽們千萬別錯過。另外，針對愛現愛秀的年輕學子，即日起至9月11日購買Logitech全系列指定品項滿5,888元即送New Era潮帽一頂，不限購買金額，登錄指定頁面再抽大全配禮包。即日起至8月28日，連續6天每晚8點還會釋出Logitech超人氣品項超狂快閃2.8折優惠，不管是滑鼠、鍵盤、耳機還是麥克風，從學習到娛樂創作都能滿足。